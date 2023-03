Un día después de que se conociera las declaraciones de Maritza Sánchez, quien en Cuarto Poder reveló que Dina Boluarte habría recibido dinero del exasesor de Pedro Castillo, Henry Shimabukuro, y de otros empresarios para su campaña en los comicios del 2021, la presidenta rompió su silencio y negó dichas afirmaciones.

“Lo que la señora (Maritza Sánchez) dijo en un medio de comunicación, el domingo por la noche, de todo lo que dijo lo único cierto es que ella y Henry Shimabukuro fueron enviados por Pedro Castillo. Todo lo demás es falso, todas las personas que han estado en mi entorno, excepto esas personas, no han recibido y no he recibido un solo sol de absolutamente nadie”, indicó a la prensa.

En ese sentido, consideró que dicha denuncia es una “manotazo de ahogado desde la Diroes”, en relación a Castillo, quien afronta 18 meses de prisión preventiva tras el fallido golpe de Estado de diciembre pasado.

“Esta señora y (Henry) Shimabukuro fueron enviados al grupo de personas que me acompañaban en la caminata de la campaña, pero yo los he tenido que retirar porque desde siempre supimos que no eran personas idóneas. De vicepresidenta y de ministra nunca los he tomado en cuenta para ningún espacio laboral, y como presidenta menos”, recalcó.

Insistió en que desde la Diroes intentan doblegarla, pero aseveró que resistirá en respeto a la democracia, estado de derecho e institucionalidad. “Dina Boluarte no tiene raba de paja ni como candidata, ni como vicepresidenta, ni como ministra, y ahora menos como presidenta”, afirmó tras precisar que nunca se reunió con Shimabukuro.

“Lo que dijo la señora (Maritza) Sánchez tendrá que probarlo. A mí no me consta que el señor (Henry) Shimabukuro haya dado un solo sol ni para el Club Departamental Apurímac ni para nada”, acotó tras precisar que no tiene tiempo como para demandar a las personas que difundieron estos rumores.

Maritza Sánchez, exasesora de Boluarte durante la campaña presidencial de Perú Libre en el año 2021, contó al dominical que desde abril de ese año comenzó a ayudar a la actual presidenta en todas sus actividades de campaña y anotó todo en un improvisado cuaderno amarillo.

Recordó que una de las primeras personas interesadas en ayudar a la ahora jefa de Estado es Shimabukuro.

Es así que Sánchez detalló que Shimabukuro, quien es investigado por la Fiscalía en el caso ‘Gabinete en las sombras’, se encargaba de cubrir todos los gastos logísticos de Boluarte. Desde pasajes hasta estrados, como parte de la campaña para las elecciones.

“(¿Qué cubrió exactamente Henry Shimabukuro?) Cuando él dice todo, es todo. Él no miente. (¿Cuánto puede ser todo?) En algún momento sacamos cuentas juntos y fue como S/ 800 mil”, indicó Sánchez al dominical.

Al ser consultada por la situación de la Policía Nacional del Perú tras la destitución del excomandante general de la institución, Raúl Alfaro Alvarado, por sus vínculos con Jorge Hernández ‘El Español’, Boluarte enfatizó que ahí donde haya signos de corrupción o de mal manejo de la gestión pública, así sea en las FF.AA. o en la Policía, nosotros pondremos mano firme y orden. “Basta de corrupción, basta de mal manejo del poder para intereses personales y subalternos”, sostuvo.

