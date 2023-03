Ayer la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) solicitó información al exasesor de Pedro Castillo, Henry Shimabukuro, sobre los presuntos aportes que habría entregado a la campaña de la presidenta Dina Boluarte para las elecciones generales de 2021 y que no habrían sido declarados.

A través de Twitter, dicho organismo señaló que también han pedido información a la exasistenta de Boluarte, Maritza Sánchez, y al empresario Eduvigis Beltrán Salinas.

“Estas solicitudes se realizan en virtud a las facultades de supervisión y fiscalización de la información económico - financiera que ostenta nuestra institución. El plazo para responder a las cartas es de 5 días hábiles desde su recepción”, señaló la ONPE.

Al respecto, Shimabukuro indicó en RPP que entre hoy y mañana estará entregando todo tipo de pruebas a la ONPE.

“Yo creo que (lo presentaremos) antes de los cinco días. Yo ya he entregado a la Fiscalía todas las pruebas, que son boletas, videos, fotos, audios, vouchers, todo. Ya hice el pedido a Interbank sobre mis gastos, yo ya he pedido algunas facturas que me acaban de llegar y se las entregué a algunos reporteros y creo que entre hoy y mañana estaremos presentando todo”, aseveró.

Si bien el empresario reconoció que no entregó directamente el dinero a Boluarte, recalcó que sí coordinaba con ella los gastos de campaña, junto a Maritza Sánchez.

“Tengo (conversaciones) de WhatsApp con ella (Dina Boluarte), agradeciéndome por la compra de los pasajes, por algunos gastos”, enfatizó.

El exasesor de Castillo remarcó que Boluarte no contribuyó con ninguno de los gastos y que él asumió con todo los costos.

“Yo apoyaba en todo el gasto completo. Ella (Dina Boluarte) no gastaba nada, ni siquiera para un marciano. Todo el gasto lo cubría yo (...) no compraba ni un marciano, ni un chupete, nada. Yo compraba todo, llenaba el combustible a todas las camionetas, a mi camioneta, hacía todo el gasto de logística”, apuntó.

Si bien dijo que Boluarte no es su amiga, Shimabukuro se mostró fastidiado luego que Boluarte negó cualquier vínculo con él.

“En el primer reportaje que le hacen a la señora Dina Boluarte le preguntan por mí, y ella dice que no me conoce, que nunca me ha visto. Entonces, si nunca me ha visto y no me conoce, ¿quién subió a mi carro? Tengo fotografías de ella dentro mi carro con su custodio, luego ella con su hermano. En varias oportunidades la he trasladado en mi vehículo”, recordó.

Dinero salió de su cuenta

En otro momento, Shimabukuro precisó que el dinero que utilizó en la campaña de Boluarte salió directamente de su cuenta, de los ingresos obtenidos como empresario.

“Mi dinero está bancarizado. Soy empresario, he hecho servicios privados, obras privadas. El dinero lo saqué de mi cuenta. A veces en efectivo, a veces con mi propia cuenta pagaba”, acotó.

Según dijo, nunca hizo un arqueo o apunte de lo gastado porque nunca tuvo intención de recuperar dicho monto. “Siempre lo hacía con intención de que nunca vuelva a recuperar ese dinero”, afirmó tras precisar que su motivación para aportar a la campaña de Boluarte respondía a un conflicto con Fuerza Popular.

