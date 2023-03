El empresario Henry Shimabukuro señaló que tras la victoria de Perú Libre en las elecciones generales, Dina Boluarte le propuso “crear un equipo paralelo al Gobierno”.

“Ella con un grupo de personas muy de confianza de ella me pidieron que forme un grupo paralelo al gobierno. Fuera del aparato estatal (...) Como un grupo clandestino detrás del gobierno (...) Le dije que no, que no traicionaba el ideal de la campaña”, señaló en Punto Final.

Desde entonces, el empresario indicó que no la volvió a ver hasta que en enero del 2022 se encontraron en Palacio de Gobierno. “Ella se sorprendió al verme pero no lo tomó nada bien”, indicó.

Presenta vouchers de pasajes

De otro lado, Shimabukuro presentó en Punto Final diversos vouchers de los pasajes de avión que compró para la entonces candidata a la vicepresidencia de Perú Libre, Dina Boluarte, en la segunda vuelta de la campaña electoral del 2021.

Indicó que financió los viajes y estadías de la actual mandataria y su equipo de campaña a Cusco, Arequipa y Chalhuanca, este último pueblo natal de la mandataria en la región Apurímac.

Explicó que su labor era acompañar a Dina Boluarte a todos lados y a todas sus actividades en diferentes ciudades, así como brindarle apoyo de logística, combustible y camionetas.

“Ella viajaba en mi vehículo. Ella como su hermano Nicanor también, en varias oportunidades los he llevado en mi automóvil”, indicó tras señalar que también financió la estadía de los simpatizantes regionales de Perú Libre en Lima una vez que recibió las credenciales.

Consultado sobre el por qué los aportes de dinero, pasajes, logística, eventos, que ha aportado para la campaña no aparecen en los reportes de Perú Libre ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de gastos de campaña, Shimabukuro indicó que esa interrogante la debe responder Boluarte.