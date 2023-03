El investigado exasesor de Pedro Castillo, Henry Shimabukuro, le responde a la presidenta de la República: “no fui un infiltrado, primero llegué al Club Apurímac”. Según el empresario, ofreció su apoyo logístico al servicio del equipo de campaña de la candidata a vicepresidenta y a congresista por Perú Libre, Dina Boluarte.

En esta entrevista exclusiva con Epicentro Tv, Shimabukuro dijo que cuenta con evidencias que desmentirán a la actual presidenta, quien lo ha acusado de ser haber actuado como “infiltrado” en su equipo, enviado por el propio Pedro Castillo.

Asegura que esas evidencias se encuentran en las memorias y en los papeles que el Equipo Especial de Fiscales contra el Poder y la Diviac le incautaron durante los allanamientos a su domicilio y a su vehículo.

“Durante la campaña de la segunda vuelta, a todos los eventos que iba la doctora Dina Boluarte iba a mi lado, incluso, en muchas oportunidades dentro de mi automóvil”, dijo a Epicentro TV.

“Nunca he ingresado al local de Perú Libre, no conozco al doctor Vladimir Cerrón, no conocía en esa época al profesor Pedro Castillo. Voy directamente al local de Apurímac”, aseguró.

Según contó, estaba interesado en aportar a la campaña. Se presentó con Maritza Sánchez, quien habló con Boluarte, sobre dicha intención, para luego dejarlo entrar a la oficina.

¿Habló con Boluarte? “Correcto. Me dijo a qué había ido, le dije que estaba dispuesto a apoyarla en la campaña con tal que no gane el partido contrario. Me dijo de qué manera la podía apoyar, yo le dije “en lo que usted me pida, logística, automóviles, lo que sea”. Y me dijo que si a futuro yo iba a pedir algo a cambio”

Al consultarle, qué gastos cubría, el empresario dijo que “alimentación para ella y el equipo de campaña, combustible”.

La siguiente parte de la entrevista con más detalle, el medio la publicará el domingo.

