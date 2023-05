El pasado viernes, el semanario “Hildebrandt en sus Trece” dio cuenta de la presencia del abogado Óscar Nieves en el entorno de la presidenta, Dina Boluarte. Este personaje, quien está implicado en dos casos judiciales como los ‘Gánsters de la Política’ y en el ‘Huanucazo’, habría visitado clandestinamente a la mandataria y sin registrarse en el libro de visitas de Palacio.

En diálogo con RPP, el letrado reconoció su amistad con Boluarte, pero negó visitas clandestinas a Palacio y ser un asesor bajo las sombras. Por el contrario, afirma que ha absuelto consultas de orden técnico realizadas por la presidenta.

Sin embargo, Nieves habría tenido un rol relevante en el Gobierno y habría impuesto la designación del expremier Pedro Angulo y otros tres ministros.

Cuarto Poder presentó unos audios en los que se escucha a Alberto Nieves Vela, hermano de Óscar Nieves. En las grabaciones Alberto da cuenta sobre el accionar de su hermano, así como otros sucesos relevantes relacionados al Gobierno.

“Tú sabes que ese huevón está bien metido. Él está metido más con los Cuellos Blancos, con todos esos huevones. (...) él ha puesto al huevón del premier. Claro (...) tres ministros, ha puesto él. Son su gente, pues huevón, son su logia son ese csm”, se le escucha decir en los audios.

La confirmación de que Nieves influyó en el nombramiento del efímero premier Pedro Angulo en diciembre pasado viene del propio William Contreras, amigo y exviceministro de Boluarte en el Midis.

“En algún momento le sugirió esa posibilidad, y eso fue incluso que yo me opuse… (...) el sr. Angulo es indicado, probo, con ética, tiene virtudes, pero no era indicado para asumir un tema de Estado, de país, menos la PCM”, señaló Contreras a Cuarto Poder.

Hoy sabemos que a pesar de la negativa de Contreras, Boluarte prefirió escuchar a otras personas, como el investigado Óscar Nieves Vela, para decidirse por Angulo.

La historia de los nexos

La relación de Dina Boluarte, Óscar Nieves, William Contreras y Pedro Angulo viene de tiempos pasados.

El 2017, Pedro Angulo fue elegido decano del Colegio de Abogados de Lima. En su gestión William Contreras y Óscar Nieves figuraban como parte de una de las comisiones ejecutivas y Boluarte fue nombrada directora de Bienestar Social.

Cinco años después, el 10 de diciembre del 2022, Angulo fue nombrado premier por Boluarte, con la sugerencia de un hasta hoy discreto consejero Oscar Nieves Vela.

Las versiones coinciden en que Nieves retomó contacto con Boluarte luego de que el 2021 la entonces vicepresidenta y ministra fuera denunciada por un pedido irregular de licencia laboral en el Reniec. Nieves, a través de su estudio de abogados, la asesoró.

“Creo que incluso participa su estudio en la defensa de estos temas, incluso tengo entendido que ha habido de por medio pago al estudio de abogados (...) en esos temas ya no intervengo es trato de la entonces ministra y el sr. Nieves, no conozco detalles”, agregó Nieves.

Otros temas

En las grabaciones, Alberto Nieves también habla sobre el rol que había tenido su hermano en otros temas, como el golpe de Estado de diciembre pasado, la vacancia de Pedro Castillo, entre otros.

“Y por el lado de mi hermano. Mi hermano va a salir con el doble discurso. Es lo que le he aconsejado yo. (...) que Dina salga. Los policías que disparan al cuerpo se les va a sancionar la puta madre. Y por el otro lado, a los policías. Disparen, conchesumadre, no jodan y listo. Ese doble discurso tiene que ser uno para la gente y otro para ellos. Así darle confianza a las fuerzas policiales”, se le escucha decir a Nieves.

“Antes que haya el golpe, llegaron a 83 votos, huevón, y estaban en 87. Y me llama mi hermano. Me dice, oye huevón, dónde estás. Estoy en la bancada, huevón… ¿Cómo va? Cuatro votos han definido que van a votar a favor de la vacancia. Puta madre, con él tenemos 83 conchesumadre, se empiezan a desesperar, que ahorita va a terminar la reunión de otro grupo político, de, de Bicentenario. Ahí parece que hay dos huevones que van a echarse a este lado, y estaban en ese plan coordinando y sale el conchesumadre de Castillo dando el mensaje, huevón, y la caga todito puta. La Dina saltó de su asiento, huevón, al cielo”, narró Nieves.

Al respecto, el exasesor de Boluarte, Julio Schiappa Pietra, confirmó el rol que venía ejerciendo Óscar Nieves en Palacio.

“Yo del señor (Óscar) Nieves lo único que sé es que se volvió una de las figuras más importantes, sino la segunda más importante de Palacio de Gobierno (...) era un secretario que no cargaba el maletín sino que daba consejos, sin tener cargo oficial”, apuntó.

Julio Schiappa conoció y asesoró a Boluarte durante la campaña presidencial del 2021. Sus consejos de forma externa prosiguieron con Boluarte como ministra de Desarrollo e Inclusión Social y como jefa de Estado. Su alejamiento se dio hace pocas semanas.

“Así como pasó con alguna otra gente, este señor se apoderó de la relación directa con la presidenta, que le causa cierto conflicto con el señor Alberto Otárola y personas del entorno”, acotó.

“Estamos hablando de una persona de un poder que ni tuvo (Bruno) Pacheco, con poder de decidir en momento cumbre que nos ha dividido más que el golpe, los hechos de Juliaca es grave, no se puede decir que Dina apretó el gatillo sino que estuvo mal asesorada”, agregó.

Las visitas a Palacio

El 7 de diciembre pasado, alrededor de las 4: 20 p.m., Boluarte llegaba por primera vez a Palacio de Gobierno como flamante Presidenta. Lo hacía frente a las cámaras de televisión y acompañada de su entorno de mayor confianza. La hoy investigada Grika Assayag, exmano derecha de Boluarte, Williams Contreras, su viceministro de confianza en el Midis, Alberto Otárola, su abogado personal, y Nicanor Boluarte, su hermano.

Pero sólo 15 minutos después y lejos de las cámaras de televisión, por la puerta de desamparados llegaba a Palacio otro personaje cercano a la presidenta, que prefería la discreción y el perfil bajo. Era Óscar Nieves Vela, quien así también se sumaba a los saludos a la nueva mandataria.

Según Cuarto Poder, en febrero pasado un informante aseguró que Nieves entraba siempre sin registrarse. Esta semana, Palacio de Gobierno ha aceptado, vía una carta formal, que el investigado Nieves estaba dentro, sin que las cámaras de prensa lo vieran.

El reporte del registro de visitas del despacho presidencial arroja que Nieves entró el 7 de diciembre a las 4 y 35 de la tarde para permanecer ahí 5 horas.

Mientras Contreras, el gran amigo de la presidenta Boluarte desaparecía, Oscar Nieves fortalecía su presencia. El registro del despacho de Boluarte lo tiene de vuelta el 8 de diciembre durante 12 horas de estadía, entre las 9 y 25 a.m. y las 9:46 p.m.

El 9 de diciembre regresa siempre por la puerta de calle Desamparados como invitado de Boluarte a la 1:03 p.m., y se retira al día siguiente, a la medianoche. Aquella vez durmió muy poco porque a las horas retornó. El 10 de diciembre ingresa a las 9:03 a.m. y sale a las 3:55 p.m.

Nieves no ha aceptado recibirnos personalmente para conocer qué tanto hacía en Palacio.

“Bueno, yo soy un consultor jurídico de la señora y de muchas otras personas. La señora consulta a muchos abogados y a mi también me ha consultado y la data de la relación con ella no es de ahora, es de muchos años antes”, respondió a Cuarto Poder.

Alberto Nieves, el hermano infidente, ahora asegura que sus dichos no eran más que opiniones.

“Que yo sepa, él no asesora, tiene su estudio jurídico, tiene sus cosas. No se mete en eso. No pierde su tiempo. (...) qué tipo de conversación ha de ser, tantos amigos que nos reunimos, conversamos, nos reunimos, hacemos conjeturas, analizamos la coyuntura política, pero no se si en eso cometemos delito o se nos está prohibiendo el derecho de análisis”, aseveró.

Alberto Nieves, el hombre del audio registra en la Fiscalía denuncias por falsedad documentaria y estafa. Óscar Nieves, su hermano ya señalado como asesor oculto en Palacio, registra denuncias por Resistencia o Desobediencia, Fraude Electoral y Tráfico de Influencias, entre otros.

Al ser consultado por si Boluarte sabía de la condición y antecedentes de Nieves, Contreras lo confirmó.

“Yo en cierta forma conozco la situación y si conocía de ese tema, por eso el señor nunca fue funcionario ni nada por el estilo. Si sabía, pero mientras haya presunción de inocencia, él no tiene impedimento para absolver consulta”, señaló.

