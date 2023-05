El empresario Eduvigis Beltrán Salinas negó haber aportado dinero a la campaña de la presidenta Dina Boluarte, tal y como denunció Maritza Sánchez, exasistente de la mandataria.

“Vengo por tantas difamaciones que me están haciendo. Me vinculan a aportes de S/150 mil a la campaña de Dina Boluarte, que es totalmente falso. No soy abastecedor de Qali Warma, ni he sido ni nunca lo seré porque los ítems no me corresponden para este programa. Las reuniones que he hecho con la señora Boluarte es falso, no sé dónde lo han inventado”, manifestó en diálogo con RPP.

Sin embargo, una investigación periodística de Cuarto Poder reveló que la empresa de Cluteldo Beltrán, hermano de Eduvigis, tiene dos contratos vigentes con el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, que bordean la suma de S/4′700,000.

Respecto a estos contratos de la compañía de su hermano menor, Cluteldo, respondió que Belsen es “una empresa independiente y privada”, y que su empresa no tiene injerencia en las contrataciones de su familiar.

El dominical también recordó que para ser proveedor del programa social hay que postular cada año en un proceso de licitación. En ese sentido, informó que Belcen se postuló en el 2021. Lo hizo junto a otra empresa y formaron el Consorcio Marketing Alimentaria, como lo confirma Nancy Aucahuasi, directora de Qali Warma.

Esto se suma a la declaraciones de Martiza Sánchez, quien contó que el 19 de mayo del 2021 estuvieron presentes en una cita la entonces candidata a la vicepresidencia de la República por parte de Perú Libre, su asistenta personal Marcela Saldarriaga y Eduvigis Beltrán.

LEA TAMBIÉN: Denuncian que Boluarte se habría reunido con hermano de proveedor del Estado

En su relato, también indicó que Saldarriaga, durante dicho encuentro, habría pedido S/150 mil a Eduvigis para financiar el grupo musical de la campaña.

Asimismo, Eduvigis Beltrán también aparece en el registro de visitas que recibió Boluarte en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. El ingreso corresponde al 9 de septiembre del 2021, cuando Boluarte Zegarra era titular de dicha cartera.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí. ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí.