La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien reapareció esta semana en la arena política y exigió a la presidenta Dina Boluarte que realice cambios en el Gabinete Ministerial, dejó abierta la posibilidad de postular, por cuarta vez, a la Presidencia de la Repúblicas en las elecciones del 2026.

Esto, a pesar de que en febrero pasado descartó ser candidata presidencial de su partido en un eventual adelanto de elecciones, algo que al final no se concretó.

Si bien dijo que aún no ha tomado la decisión de postular en las elecciones venideras, recalcó que, como cualquier ciudadana, tiene el derecho de participar en la contienda.

“Soy la primera mujer en haber llegado a segundas vueltas en mi país. Y lo que quiero señalar más allá de la crítica, yo no voy a renunciar a mi derecho a postular. No he tomado la decisión todavía, pero no voy a renunciar a ese derecho”, señaló en una entrevista al diario Trome.

Fujimori también dijo sentirse agradecida por las declaraciones emitidas por los dirigentes de su partido, como Miguel Torres y Luis Galarreta, quienes consideraron que ella es la candidata natural de Fuerza Popular para el 2026.

“Les agradezco. Yo no he tomado esa decisión todavía, pero a mí lo que me sorprende y me hago esta pregunta porque los críticos dicen: ‘Keiko no le ganan ni al panetón. Bueno, si no le gano a nadie, ¿cuál es el problema que yo postule? Quienes más me critican son aquellas personas que no pudieron entrar a una segunda vuelta las tres últimas elecciones”, remarcó tras precisar que la decisión de su posible candidatura se tomará con el partido.

Respecto a las elecciones del 2021, en la que perdió contra el expresidente Pedro Castillo, sostuvo que tiene la conciencia tranquila de haber hecho “todo lo humanamente posible” para derrotarlo. Además, agradeció por el respaldo que recibió de la población en las anteriores oportunidades (2011, 2016 y 2021) en las que postuló a la Presidencia, pero que no obtuvo la victoria.

Crítica a Dina Boluarte

En otro momento, Fujimori siguió con sus cuestionamientos a Boluarte. A su juicio, la mandataria no se ha dado cuenta de la desesperación de las personas afectadas por la epidemia del Dengue, que hasta ahora ha ocasionado la muerte de más de 190 personas y más de 1,000 hospitalizados a nivel nacional.

“Hay miles de personas que están siendo afectadas por el Dengue y hasta hace pocos días hemos tenido una ministra de Salud que decía que acá no pasaba nada y que la responsabilidad era de los gobernadores regionales. Por favor, hay un ente rector que se encarga de la política de salud. En buena hora que ha presentado su renuncia y que todos los grupos en el Congreso expresaron su apoyo a una interpelación y a una posible censura”, apuntó.

Respecto a un posible cogobierno con Boluarte hasta fines del 2026, la excandidata presidencial lo descartó de plano y dijo que Fuerza Popular se ubicará como una fuerza de oposición constructiva.

“Ni alianza ni guerra total. Nosotros, lo que hemos planteado cuando fuimos a Palacio, fue expresarle el apoyo en las normas más importantes. Sin embargo, nuestro rol como partido de oposición constructiva es señalar también las cosas cuando se están cometiendo errores, por eso es que creemos que es mejor hacer cambios inmediatos en el gabinete que esperar, digamos, estas censuras e interpelaciones que vendrán en las próximas semanas”, advirtió.

