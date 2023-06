Hasta hoy en la mañana, el Centro Nacional de Epidemiología, del Ministerio de Salud (Minsa), reportó 134,894 casos a nivel nacional (69,118 casos confirmados y 65,776 casos probables).

Piura sigue siendo la región del país con más casos de Dengue (39,917), seguido por Lima Metropolitana (15,844), Lambayeque (14,373), Ica (12,054), La Libertad (8,966), entre otras más.

Precisamente, estas cinco regiones presentan actualmente la mayor cantidad de hospitalizados por esta enfermedad.

Piura tiene actualmente a 635 personas internadas, seguido de Lambayeque (244), Lima Metropolitana (154), Ica (155), La Libertad (131), entre otros departamentos más.

Actualmente, un total de 1,415 personas vienen siendo atendidas en hospitales, clínicas y centros hospitalarios de todo el país por un cuadro de Dengue.

Pese a este escenario, la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, aseguró el pasado martes que la curva de infecciones a nivel nacional está en descenso. Es más, indicó que en regiones como Piura, Lambayeque y Lima, la epidemia se encuentra en “fase de control”.

Las cifras de decesos superaron los picos históricos de los años 2017, 2020 y 2022

El último fin de semana Gestión reportó que seis regiones del país ya superaron su récord de casos por Dengue registrados en años anteriores, pese a que recién nos encontramos en junio; es decir, aún faltan seis meses para que termine el año.

Estas ciudades son: Lima, Lambayeque, Ica, La Libertad, Callao y Puno.

Sin embargo, no solamente las cifras de infecciones ya superaron los picos históricos de años anteriores, sino también lo decesos.

LEA TAMBIÉN: Óscar Ugarte señala que se debió mantener el grupo de expertos contra el dengue

Hasta hoy en la mañana el Minsa reportó 143 muertes confirmadas. En la última semana 22 personas murieron por esta enfermedad. En tanto, se investiga si otras 64 personas fallecieron a causa de Dengue

Esta cifra de decesos superó largamente a lo registrado en el 2017 (89 muertes), año en el que se dio un fenómeno El Niño, y en el 2020 y 2020 (ambos años con 86 decesos).

Al respecto, el ingeniero y analista de datos, Juan Carbajal, consideró que la cifra de decesos en lo que va del año se ha disparado debido a que no hemos tenido una adecuada respuesta de atención por parte del sector salud,

“Cuando uno analiza las cifras y comparamos con otros casos de la región nos damos con este ejemplo. Brasil tiene un millón y medio de casos por Dengue y 387 muertes. En ese contexto, Brasil tiene mayor expectativa de muerte que el Perú, pero por su población, su mortalidad por millón de habitantes es mucho menor que la de nuestro país. Esto ocurre porque Brasil está mucho mejor preparado que nosotros”, dijo a este diario.

A nivel local, el especialista puso como ejemplo lo que sucede en Lima, Piura, Lambayeque e Ica.

Recordó que la capital registra un promedio de 16,000 casos de Dengue, pero solo tiene 4 fallecidos. Esto se debe a que en Lima, con una población de 10 millones, la respuesta del sector salud estuvo mucho mejor, que en las otras regiones.

“En Piura, Lambayeque e Ica, que también tienen una cantidad enormes de casos, la cifra de fallecidos es alarmante. Si bien tienen una menor población que Lima, la respuesta del sector salud en estas zonas no se ha dado abasto”, cuestionó.

Carbajal, en ese sentido, consideró que la respuesta temprana y la prevención ayudará a estancar o reducir esta cifra de decesos.

“Si uno ve la sala situacional del Minsa, había una curva de tendencia por región. Si uno ve sólo hasta la semana 21, Piura ya está como llegando a un pico, como queriendo bajar, algo que no ocurre en Lima Metropolitana. Si yo veo Tumbes, aprecio que está en subida. Entonces, las autoridades ahorita deberían preocuparse en Tumbes. Si yo ahorita priorizo o prevengo rápidamente ahí, mañana o más tarde evitaremos muertes y un escenario similar al de Piura”, apuntó.

Actualmente Lambayeque es la región con más muertes confirmadas por Dengue (38), seguido por Piura (35), Ica (22), La Libertad (12) y Ucayali (10).

¿Por qué este año la gente está muriendo más por Dengue que en años anteriores?

El médico infectólogo Juan Carlos Celis es una de las personas que sabe más del Dengue en el país. Desde Loreto combate y estudia desde hace algunos años el avance de esta enfermedad.

En diálogo con Gestión, el galeno consideró que, desde su experiencia, el 95% a 98% de las muertes por Dengue son evitables.

“¿Por qué hay regiones que tienen tasas de mortalidad tan altas por Dengue? Porque estas regiones recién están aprendiendo. A nosotros (Loreto) nos pasó lo mismo el año 2011. Pese a que no nos encontrábamos en fenómeno El Niño, tuvimos un gran inundación de la Amazonía. Ahí tuvimos una epidemia por el Dengue asiático americano, que era nuevo para nosotros y causó más mortalidad, porque nunca habíamos visto tantos casos. Colapsaron nuestros hospitales, hubo gente no entrenada atendiendo. La gente se iba a atender a sus casas, no venía a los hospitales. Es todo lo que estamos viendo ahora”, recordó.

En ese sentido, enfatizó que las personas hoy en día mueren por Dengue debido a la falta de una adecuada atención.

“A diferencia del covid-19, para tratar el dengue, lo primero, es poner suero al paciente en un hospital o centro de salud, y monitorearlo. No es que te dejo con suero y te mando a tu casa, o te dejo el suero y aparezco ocho horas después para ver cómo va tu presión. Cuando digo monitorear es estar a tu lado, midiendo tu presión, cuánto has orinado para saber si te pongo más o menos suero”, acotó.

Al ser consultado por qué actualmente está muriendo más gente por Dengue que en los años 2017, 2020 y 2022, Celis señaló que hay varios factores, entre ellos, la expansión de la enfermedad a regiones en las que antes nunca hubo este tipo de casos.

“En el año 2017 los más afectados fuimos la zona selva y el norte del país. No hubo tanta expansión como ahora y se focalizó en ciertos puntos, por eso murió mucha menos gente que ahora. En lo que va de este año el Dengue se ha expandido a más regiones y está muriendo más gente”, advirtió.

También puso como factores que nos encontramos ante un brote de Dengue muy intenso debido al ciclón Yaku y el calentamiento global, así como la inexperiencia de algunos médicos tratando esta enfermedad y la lenta respuesta que ha tenido el Minsa para prevenir el avance de la epidemia.

“Las velocidad de respuesta que han dado al problema ha sido tan lenta. Por ejemplo, en Loreto yo he visto que para atender un pedido de un hospital se han demorado como 2 semanas. En esas 2 semanas mueren aproximadamente 40 personas por Dengue, no 1 o 2 personas, sino 40. Los hospitales están colapsados y también hay falta de entrenamiento en los médicos que están atendiendo. Se está contratando a enfermeras y serumistas, que no han sido entrenadas. Todo eso suma”, advirtió el infectólogo.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan aquí.