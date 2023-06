La titular del Ministerio de Salud (Minsa), Rosa Gutiérrez, estimó que en caso se gestionen vacunas en contra del dengue, estas llegarían a Perú recién en noviembre del 2024.

Gutiérrez recordó que se presentó en la sesión de la Comisión de Salud del Congreso este martes 6 de junio, donde le hicieron recomendaciones para afrontar los contagios de dengue en las diversas regiones del país y una de ella fue la compra de vacunas.

“Sugieren incorporar las vacunas. Hay dos vacunas que hay ahora, (pero) las vacunas no se pueden utilizar en brote, eso tengámoslo claro, no como muchos nos dicen ‘ya, cómprenlo’. No es ir a la esquina y comprar las vacunas”, declaró para la prensa.

“Takeda (biofarmaceútica japones) quiere entrar al fondo rotatorio de la OPS (Organización Panamericana de la Salud) para reducir los costos y en el mejor escenario las tendríamos en el próximo año, más o menos en noviembre. Sin embargo, nuestra gestión lo que tiene que hacer es prever en el presupuesto”, agregó la ministra.

En otro momento, resaltó que de las 20 regiones donde se han presentado casos de dengue, 15 de ellas se encuentran en descenso. Además, señaló que en 5 de esas regiones hay distritos donde se debe tener mayor control.

“Si hablamos de distritos a nivel de país, son 222 distritos y ahí hemos podido controlar 189. El resto estamos mapeando, hemos nombrado un alto comisionado para que esté región por región en zonas importantes para tomar decisiones”, detalló.

Al ser consultada, sobre un posible intento de censura por parte del Congreso de la República, la ministra Rosa Gutiérrez replicó: “Yo soy respetuosa de lo que venga, son facultades del Poder Legislativo y en ese escenario tengo que seguir trabajando”.

