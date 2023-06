El exministro Óscar Ugarte consideró que se debió mantener al grupo de expertos de acompañamiento a las políticas e intervenciones de control frente al dengue en el Perú. Como se sabe, el Ministerio de Salud (Minsa), liderado por Rosa Gutiérrez, ordenó que se den por terminadas las funciones de este equipo de especialistas.

En diálogo con Canal N, el médico indicó que el grupo de expertos contra el dengue venía trabajando de forma adecuada. Mencionó que la única explicación dada sobre esta decisión por parte del sector Salud es que ahora están en una etapa de trabajo de campo a través de los altos comisionados que han sido desplegados en regiones que reportan más infecciones de dengue.

“La explicación que nos han dado es que es una decisión digamos de estrategia frente a enfermedades que se ha pasado a designar lo que se denomina comisionados de alto nivel para tener una persona en cada región con la autoridad para supervisar que las regiones funciones, cumplan, etc”, dijo.

“Desde mi punto de vista se ha podido mantener la comisión. Una cosa no tenía que excluir a la otra. Pienso que la comisión debió mantenerse y continuar porque estaba trabajando bastante bien y las recomendaciones sí eran escuchadas. En estos días debe presentarse el informe escrito ”, agregó.

Vacunas contra el dengue

Ugarte mencionó que entre las recomendaciones trabajadas por la comisión de expertos fue sobre la vacuna contra el dengue. Comentó que la vacuna trabajada por el laboratorio Takeda fue un tema abordado.

“Esta vacuna es muy eficaz, más del 80%. Todo depende del gobierno peruano y otros gobiernos (países) porque este laboratorio ha decidido que se va comercializar no con cada país sino a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud que es un buen mecanismo , así es como compramos las vacunas, salvo con el COVID-19 que fue directamente. Es que permite bajar los precios por la magnitud de lo que viene. El laboratorio como la OPS dijeron que eso tarda dos o tres meses”, dijo.

No es conveniente un cambio de titular del Minsa

En otro momento, Óscar Ugarte opinó que “no es conveniente” cambiar a la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, en plena crisis por la epidemia del dengue. No obstante, señaló, respecto a la interpelación a la funcionaria, es que se debe cumplir con esta facultad que tiene el Congreso.

“La interpelación no debe extrañarnos porque es una facultad del Congreso porque buscan explicaciones. Con experiencia como ministro no me preocuparía por esta función congresal. Hablar de la renuncia es otro tema. Más allá de los ajustes que se deben hacer, y que se están haciendo estrategias adecuadas. No es conveniente cambiar de dirección, de ministra en un momento como el que estamos vivienda. Ya lo vivimos en el COVID-19 y no fue positivo desde mi punto de vista. Creo que se debiera mantener la señora ministra y reforzar las acciones. Creo que hay que mejorar la comunicación porque sí se están haciendo cosas positivas ”, remarcó.

