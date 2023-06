Ayer, la lideresa de dicha agrupación, Keiko Fujimori, le exigió que realice cambios en el gabinete ministerial. A través de un video publicado en sus redes sociales, criticó la actitud “triunfalista” que tuvo Boluarte en el balance de sus primeros seis meses de gestión y aseveró que no hubo autocríticas.

“Después de ver eso nos debe llevar a nosotros a un cambio de actitud, porque si ella y su Gobierno no son capaces de hacer los cambios que corresponden, debemos nosotros de señalar justamente cambios en el gabinete”, indicó.

La excandidata presidencial cuestionó la labor que vienen realizando los ministros Óscar Vera (Energía y Minas), Rosa Gutiérrez (Salud), Nelly Paredes (Agricultura) y Vicente Romero (Interior), por lo que exigió retirarlos del cargo.

Un día después, los principales voceros del fujimorismo no solo ratificaron la postura de Fujimori, sino que también incluyeron al premier Alberto Otárola en la lista de ministros cuestionados y que deberían ser removidos.

La respuesta desde el Ejecutivo no se hizo esperar. Por un lado, el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, señaló de forma enfática que se “pueden aceptar recomendaciones, mas no imposiciones”.

Sin embargo, Boluarte fue más cauta al señalar que las opiniones, vengan de donde vengan, “las recibimos y las respetamos”.

En medio de este escenario de posible conflicto entre el Ejecutivo y el fujimorismo, muchos se preguntan si realmente se trata de una ruptura entre ambas partes o si el partido que lidera Fujimori solo buscar ejercer cierta presión para un tema en específico, pero al final seguirán respaldando las acciones de la jefa de Estado.

¿Realmente hay una ruptura entre Fuerza Popular y el Gobierno?

Para el socio director del grupo de análisis político 50+1, Arturo Maldonado, el que haya habido un alejamiento entre Fuerza Popular y la presidenta no significa de que se haya producido una ruptura. En ese sentido, dijo que ambas partes se necesitan para poder sobrevivir.

“Si se llega a producir una ruptura, el Gobierno de Boluarte, que es muy débil y que depende en gran medida del Congreso, podría tambalearse y creo que ese es un escenario que al fujimorismo tampoco le conviene, porque al caer la presidenta habría como una especie de muerte cruzada de facto, en el sentido de que es imposible que desde el Congreso salga alguien y pueda gobernar. Entonces, creo que no hay una ruptura total”, indicó a Gestión.

En la misma línea, el politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Eduardo Dargent, recordó que el Ejecutivo y FP tienen un montón de intereses en común, por lo que es difícil una ruptura entre ambas partes.

“La idea de quedarse (en el Parlamento) que tienen varios de estos legisladores es fundamental e importante, porque difícilmente tendrán carreras políticas. Entonces, puede haber mucho de fuegos artificiales (en la postura de FP), pero al final seguirá habiendo grandes acuerdos entre ambos”, acotó a este diario.

¿A qué se debe ese cambio de actitud del fujimorismo?

Maldonado tiene dos interpretaciones o teorías respecto a este cambio de actitud de FP con respecto al Gobierno. En primer lugar, según dijo, el fujimorismo buscaría tener un primer alejamiento de Boluarte con miras a una próxima elección. Es más, recordó que muchos de sus simpatizantes ven con buenos ojos que Keiko sea su candidata nuevamente.

“Desde este partido (Fuerza Popular) reconocen que los oficialismos, ya sean explícitos o implícitos, no ganan elecciones presidenciales. Entonces, a medida que se acerca una elección piensan que es bueno ir alejándose de la figura presidencial para ganar un mayor rédito electoral. Entonces, esto podría ser interpretado como una estrategia hacia un futuro electoral”, añadió.

Sin embargo, consideró que esa estrategia, en estos momentos, no es óptima debido a que aún falta bastante tiempo para el proceso electoral.

“Creo que no lo necesitan y no debería ser su objetivo principal, porque eso no le subirá algún punto de aprobación a la gestión de su bancada o en intención de voto de Fuerza Popular”, sostuvo.

El analista también consideró que el pedido de Keiko podría ser visto como una suerte de querer influir, intervenir y hasta, por qué no, colocar en el Gabinete a cuadros que sean cercanos a sus intereses.

Por su parte, Dargent indicó que este cambio de actitud de FP se debe a que buscan distinguirse y desligarse de la gestión de Boluarte.

“Veamos que sucede en estos días porque tampoco me extrañaría que todo esto se trate de un mecanismo de presión para aprobar algunos proyectos e iniciativas de interés del fujimorismo, a cambio de algo. Pero lo primero que se me viene a la cabeza es que están tratando de separarse de un gobierno que está bastante quemado”, señaló.

A juicio del politólogo, Keiko desde ahora está analizando el costo que podría asumir con miras a las próximas elecciones al ser, según dijo, “sostén de un Gobierno impopular”, como el de Boluarte, por lo que buscarían revertir esa situación.

“Están intentando marcar su propia cancha”, acotó.

¿Fue correcta la respuesta que dio el Ejecutivo o debieron ser enérgicos?

Para Maldonado, la respuesta que dio Boluarte a las críticas de Fujimori fueron correctas. En ese sentido, dijo que al Gobierno no le conviene en este momento arremeter contra dicha agrupación, debido a que no tienen ningún respaldo en el Parlamento.

“La respuesta genérica de Dina Boluarte, quien dijo que los ministros siempre están en evaluación, creo que es lo que toca. Es más, quizá pudo haber buscado un punto intermedio y decir ‘vamos a cambiar a un ministro, por ejemplo, la titular de Salud, y a los demás si quieres interpélalos’, pero por el momento la respuesta fue correcta”, anotó.

El experto en temas políticos consideró que la presidenta depende más del fujimorismo que el fujimorismo de la presidenta, por lo consideró que en este momento el partido naranja parte con una ligera ventaja.

“Creo que en el Gobierno se han dado cuenta de que no hay que levantar mucho las armas en contra de un aliado a quien queremos cerca, a pesar de que este se quiera alejar progresivamente”, apuntó.

En tanto, Dargent indicó que, en otro contexto, salir a arremeter y responder enérgicamente a Fuerza Popular hubiera sido beneficioso debido a que es un partido criticado y con muchos ‘antis’ en varios sectores, pero precisó que, en la actualidad, esto no se cumpliría debido a que tenemos a un Gobierno muy subordinado y dependiente del Parlamento.

En Fuerza Popular niegan cualquier estrategia

En diálogo con Canal N, el vocero político de FP, Miguel Torres, confirmó que en su partido se produjo un cambio de actitud frente al Ejecutivo; sin embargo, negaron cualquier estrategia detrás de estos pronunciamientos o que se busque relanzar la imagen de Fujimori.

Miguel Torres adelantó que pasarán de lo contemplativo a la crítica constructiva de presidenta y su Gobierno. (Foto: Congreso)

“Pienso que esa mirada de decir ‘lo que pasa es que Keiko ha entrado (al ruedo político) porque quiere volver a lanzarse’, porque ese es el comentario que se ha estado escuchando, me hace reflexionar mucho y pensar qué chata es la política que ahora los partidos y sus líderes tienen que esperar supuestamente una candidatura para salir a opinar, y creo que no es así”, cuestionó.

Recordó que cuando inició la gestión de Boluarte su partido le dijo que le brindarán el apoyo suficiente como para darle estabilidad al país y para continuar las cosas que sean positivas; sin embargo, también le advirtieron que cuando hayan cosas que están mal, serán los primeros en decírselo.

“El cambio de actitud es decirle a la presidenta: oiga, ya ha pasado este periodo de sensatez, creemos que se está dejando llevar por una sensación de triunfo que, en realidad, no existe. La inseguridad en la que nos enfrentamos es grave. Creemos que llegamos a un límite, un tope, y es justo decirle al Gobierno que tomen el liderazgo, se les está pasando la tortuga”, criticó.

El también excongresista remarcó que ahora pasarán de lo contemplativo a la crítica constructiva (al Ejecutivo). Añadió que eso se traducirá en votos en el Congreso y que no se quedarán en el discurso.

