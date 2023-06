El último jueves, el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera Gargurevich, fue interpelado en el Pleno del Congreso. Durante la sesión, el titular del MINEM confirmó que sostuvo reuniones con el expresidente Pedro Castillo y el exalcalde de Anguía, José Nenil Medina, en Palacio de Gobierno; sin embargo, negó cualquier relación amical con el exmandatario, quien afronta 18 meses de prisión preventiva por perpetrar un fallido golpe de Estado en diciembre pasado.

También adelantó que el Estado peruano viene promoviendo la inversión privada hasta en 31 lotes exploratorios de hidrocarburos en el país, y ha recibido desde febrero seis propuestas concretas de grandes empresas para sacar adelante nuevos proyectos.

Sin embargo, sus respuestas no fueron satisfactorias para algunas bancadas. Tal es el caso de Fuerza Popular, que impulsó la interpelación de Vera.

En diálogo con Canal N, la legisladora Rosangella Barbarán indicó que la situación del ministro se agravó, por lo que ahora evaluarán presentar una moción de censura en su contra.

“Yo creería que sí (estaría de acuerdo con la censura del ministro), porque las respuestas que dio no han sido del todo claras. Él ha tenido la oportunidad de ser interpelado en el Congreso. Más allá de eso, sí necesitamos acciones inmediatas”, acotó.

A juicio de la legisladora, Vera no dio respuestas claras antes las interrogantes que se les formuló, sobre todo, en el tema de Petroperú.

“Hay otro punto importante y creo que va con el flagelo que tenemos como nación y es el tema de Petroperú. Se ha solicitado dinero para dar ‘utilidades’ cuando nos está generando un costo altísimo como país, cuando la refinería de Talara está pasando por un proceso que uno ni siquiera sabe si realmente va a funcionar en algún momento, va a seguir siendo un elefante blanco y el señor sin duda no tiene una respuesta clara”, cuestionó tras precisar que evaluarán si procede presentar una moción de censura en su contra.

Barbarán agregó que en este momento su grupo viene haciendo una evaluación individual e independiente sobre el accionar de los ministros.

“Nuestros país se esta desangrando políticamente, económicamente y socialmente. y necesitamos tomar decisiones integrales. Eso no depende de todo el Congreso, sino del Ejecutivo. Yo veo a una presidenta (Dina Boluarte) que no del todo a logrado calar y no ha logrado tener un equipo que vaya al ritmo de lo que se necesita”, apuntó.

Si no toma acciones contra el Dengue, la ministra de Salud debe dejar el cargo

En otro momento, Barbarán consideró que si la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, quien afronta un proceso de interpelación en el Parlamento, no ha tomado ninguna acción concreta para combatir la epidemia del Dengue, “debería dejar el cargo”.

En ese sentido, recordó que la ministra señaló públicamente el mes pasado que el Dengue estaba controlado y que en dos semanas bajaría la curva de infecciones; sin embargo, dijo que ha ocurrido todo lo contrario.

“Creo que quien esté (en el Minsa) tiene que entender que asumir una cartera tan importante, como la de Salud, merece tener una disposición en todo momento. Más allá de que tenga la confianza, debería ir a responder y contarnos todo lo que ella dice que ha realizado todo este tiempo”, señaló.

La congresista de Fuerza Popular remarcó que el país necesita y merece ministros que puedan estar a la altura de las situaciones que se vayan presentando, como ocurrió con el covid-19, el ciclón Yaku y ahora con la pandemia del Dengue.

