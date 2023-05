El ministro de Energía y Minas (Minem), Oscar Vera, se refirió a la interpelación en su contra y señaló que no ha cometido ninguna omisión de información en sus declaraciones juradas y que en algún momento fueron observadas, pero por desconocimiento de la forma.

“La interpelación son inquietudes o preguntas que hacen los congresistas, las cuales vamos a atender. No creo que haya falta alguna que se haya cometido, en todo caso aclararemos algunos conceptos que están interesados en saber”, dijo.

El titular del Minem alega que sus declaraciones juradas están correctas, y que en su momento fueron corregidas por falta de “conocimiento de la manera”, pero inmediatamente se arreglaron el mismo mes.

Sostuvo que “no entendí la pregunta, pensando que se referían a alguna falta, que no la tengo. Mi trayectoria como profesional siempre ha sido intacta”.

GLP

Vera afirmó que en estos momentos no hay escasez del GLP y probablemente lo que ocurrió con los oleajes anómalos sea uno de los tantos eventos que suelen suceder por el mal tiempo.

Ante ello, indicó que el sector está trabajando en la masificación del GNV, así como entregar gas comprimido a través de cisternas a todo el país. De esta manera se tiene una opción adicional al GLP.

La Asociación Automotriz del Perú (AAP), alertó que el próximo año no se podrían importar vehículos euro 6, ya que no se cuenta con el cronograma de uso y comercialización de combustibles con contenido de azufre no mayor de 10 ppm.

El titular del Minem manifestó que desde su sector se va a tratar de adecuar la norma a la producción y que ello se daría en un año.

