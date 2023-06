Este fin de semana se conoció que congresistas de diversas bancadas impulsan una moción de interpelación contra la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, a raíz de los cuestionamientos en su contra por un presunto mal manejo de la epidemia del Dengue.

En el documento, que consta de 17 preguntas, se advierte que la cantidad de casos de la enfermedad continúa aumentando de manera alarmante, superando los 80 fallecidos y más de 70 mil casos confirmados y probables a la fecha.

También se busca que la ministra explique si existe o no un plan para enfrentar un posible Fenómeno El Niño Global, a fin de que la situación no se agrave y no se perjudique a la población en situación de pobreza y pobreza extrema.

Al respecto, Gutiérrez adelantó que en caso prospere la moción en su contra, acudirá al Pleno para responder todas las preguntas que le formulen.

“Para mí es una gran oportunidad para poder dar cuenta al país de cómo hemos recibido el sector, qué deficiencias severas se ha tenido en el primer nivel de atención, después de casi 2 o 3 años de confinamiento, de cómo están todos los establecimientos en el primer nivel”, dijo a Canal N.

La ministra advirtió que en 40 años no se ha invertido en el sector salud y que hay hospitales, pero sin equipamiento ni recursos humanos.

“Cuando yo asumí lo primero que pregunté es donde están los hospitales de campaña, los hospitales móviles que se implementaron en la pandemia frente al covid-19. Cuando he recorrido los hospitales, todos estaban desmantelados, las camas no están. ¿Dónde están las cosas?”, cuestionó.

Agregó que actualmente hay más de 200 Unidades de Vigilancias Clínicas en 20 regiones del país para afrontar la epidemia del Dengue, pero que se están preparando para ir más allá.

“Nos estamos preparando para un probable Fenómeno del Niño, que ya se asoma. En Piura, hemos ampliado la oferta de hospitalización a 100 camas más, en una semana esto está operativo”, adelantó.

En lo que respecta a Lima, la titular del Minsa, indicó que se tienen 150 camas habilitadas en el Hospital de Ate-Vitarte para los casos que llegan en puentes aéreos. “Además, estamos habilitando la Villa Panamericana”, agregó.

En la víspera, el premier Alberto Otárola descartó que Gutiérrez vaya a dar un paso al costado y que esta goza de la confianza de la presidenta Dina Boluarte.

