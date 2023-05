Los casos de Dengue a nivel nacional se vienen incrementando con el pasar de los días. Hasta ayer el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) reportó más de 76,800 casos en el Perú, siendo Piura la región más golpeada. Dicho departamento del norte registraba más de 21,000 casos, seguido de Loreto y Ucayali. Solo en Lima se contabilizaron más de 6,300 infectados.

Pese a esta situación, la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, indicó ante los medios de comunicación que “tienen controlado el problema”.

En la capital, según dijo, el Minsa está colocando siete módulos grandes en los diferentes hospitales.

“Puedo mencionar el hospital Sergio Bernales. Estamos haciendo una ampliación para 50 camas, así como en el hospital Cayetano Heredia, Arzobispo Loayza, 2 de Mayo, Ate Vitarte, Perú y también en María Auxiliadora, entre otras. En ese escenario, nosotros estamos preparados por si esto sigue creciendo, pero debo decirles con total transparencia y seguridad que nosotros tenemos controlado el problema”, señaló.

Respecto a Piura, región que registra más casos de Dengue, Gutiérrez enfatizó que su sector ha diseñado un módulo de ampliación de la oferta hospitalaria por un valor de S/ 9 millones.

“La Unidad de Vigilancia Clínica en el hospital Santa Rosa se ha iniciado el día de hoy, con esa ampliación. Cuando yo he viajado, he encontrado unos módulos que son muy pequeños, que los han tenido en la época del covid y que están mal distribuidos. En un pequeño espacio hay hasta 5 camas, lo cual no debe ser”, cuestionó.

La ministra recalcó que un equipo técnico del ministerio está trabajando en este momento en Piura, así como señaló que se vienen fortaleciendo las 47 Unidades de Vigilancia Clínica a nivel nacional. “Cada módulo nos cuesta entre S/8 a S/11 millones”, acotó.

Finalmente, exhortó a la población a permitir las fumigaciones en sus domicilios y unirse frente al avance de esta enfermedad.

“Una cosa es estar acá en la cancha enfrentando el día a día, a que estar ahí en un gabinete bien sentado, y solamente dividiendo y restando al país. Nosotros los peruanos tenemos que unirnos para hacer frente a cualquier enfermedad. Tenemos que trabajar en las diferentes estrategias”, puntualizó.

