La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, admitió que perteneció a Perú Primero, partido que fundó el expresidente Martín Vizcarra y que busca inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Durante la campaña de fumigación contra el dengue que se realizó en Piura, La funcionaria del Ejecutivo explicó que pese a haber abandonando la organización de Vizcarra Cornejo, no logró hacer oficial su decisión porque esta agrupación no tenía inscripción vigente.

“Para poner en claro y contexto esto: cuando se inició ese proyecto, obvio como cualquier demócrata he participado, pero como no se inscribía, quedó en nada y me tuve que retirar”, manifestó en diálogo para la prensa.

Esto, debido a que la semana pasado, el exjefe de Estado publicó en su cuenta de Twitter la lista de los fundadores de su partido, donde se incluye a la actual titular del Ministerio de Salud, Rosa Gutiérrez.

“En ese momento cuando fui al Jurado (Nacional de Elecciones) para retirarme del partido, no era posible porque no estaba inscrito. Es decir, no figuraba para nada, por lo tanto no había mayor cosa que hacer”, sostuvo.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí.