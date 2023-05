Otro miembro del Consejo de Ministros se encuentra en el ojo de la tormenta. En esta oportunidad se trata del ministro de Energía y Minas, Óscar Vera Gargurevich, quien omitió hasta en dos oportunidades, en su hoja de vida, reportar que contaba con sanciones administrativas antes de ejercer el cargo.

De acuerdo a Panorama, la primera sanción sucedió cuando el ministro trabajaba en Petroperú y se encontraba destacado en Iquitos. Esta data del 8 de julio del 2019, por una remodelación de una casa de dicha compañía en la que él vivía, pese a que no podía tomar o firmar decisiones de una empresa del Estado que lo favorecía a él directamente.

Meses antes, ese mismo año (15 de mayo del 2020) Vera recibió una notificación que corresponde a otra sanción disciplinaria, esta vez fue por avalar procesos administrativos irregulares vinculados a un viaje al extranjero de dos funcionarios.

LEA TAMBIÉN: Fuerza Popular alista moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas

El dominical también reportó que el actual ministro, el pasado 30 de agosto del 2021, visitó al entonces presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. Lo curioso del asunto es que, a la misma hora que él ingreso y que salió, se registró también a José Nenil Medina Guerrero, exalcalde de Anguía (Cajamarca) que se encuentra recluido en un penal por una caso de organización criminal.

Pese a esta denuncia, Vera afirmó hoy que cuenta con la confianza de la presidenta Dina Boluarte y de los demás miembros del Gabinete Ministerial.

“Pero por supuesto (que cuento con la confianza de Boluarte y de los ministros). Vengo ahorita de conversar con el premier (Alberto Otárola) y estoy atendiendo temas que corresponden al sector”, dijo en diálogo a TV Perú.

Vera dijo no entender qué cuestionamientos pesaban en su contra al señalar “que sus papeles se encuentran en regla”.

“Lo que deben tener presente es que nosotros no somos corruptos, no estamos ligados a ningún tipo de hecho de corrupción. Es lo que ha manifestado la presidenta, que tienen en su gabinete gente proba”, remarcó tras precisar que la prensa está tratando de desestabilizarlo.

Al ser consultado por las reuniones que tuvo en Palacio con el expresidente Pedro Castillo y el exalcalde de Anguía, el titular del Minem ratificó que acudió a la cita en calidad de especialista del rubro de hidrocarburos, y que no hay nada de irregular.

“En el momento que era director de una empresa y especialista en hidrocarburos, la administración anterior me pidió apoyo en temas técnicos, que básicamente lo que he tratado las veces que he conversado e ido a Palacio de Gobierno”, sostuvo.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí.