El nuevo ministro de Justicia, Daniel Maurate, rompió su silencio frente a los cuestionamientos que pesan en su contra, que fueron advertidos desde el Congreso de la República.

De acuerdo al portal Epicentro, Maurate aparece en un informe de la División de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía, que registra sus más de 180 llamadas a Edwin Oviedo Pichotito, Alberto Chang Romero y Antonio Camayo Valverde, investigados en el caso Cuellos Blancos del Puerto.

Maurate, quien fue ministro de Trabajo durante el Gobierno de Ollanta Humala, también fue acusado por presunta falsificación de documentos debido a que habría alterado su hoja de vida cuando ejercía la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - Dicscamec (hoy Sucamec) en el 2011, reveló el diario El Comercio.

Respecto a Oviedo, el titular del Minjus reconoció que tuvo una amistad con el exmandamás de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y que lo conoció cuando se desempeñaba como ministro de Trabajo.

“Trabajamos juntos una gran campaña para erradicar el trabajo infantil. El señor (Edwin) Oviedo puso a disposición a toda la selección peruana para comprometerse en una enorme campaña para luchar contra el trabajo infantil. En esa circunstancia, lo conocí y nos comunicamos muchas veces, nos reunimos también”, dijo a la prensa.

No obstante, descartó que se hayan comunicado más de 180 veces, tal como sostiene el informe de la Diviac. “Eso significaría que nos hubiéramos llamado casi medio año seguido”, cuestionó.

El ministro también reconoció que tuvo una vinculación con el exjuez César Hinostroza, quien se encuentra prófugo de la justicia, Alberto Chang Romero y Antonio Camayo Valverde; no obstante, precisó que solo fue “deportiva”, debido a que se iban a jugar fútbol.

“Con el doctor (César) Hinostroza practicamos el deporte del fútbol, igual que con el señor (Alberto) Chang y con el señor (Antonio) Camayo, de manera que con ellos tengo esa vinculación. Solo esa vinculación, porque practicamos el mismo deporte, el fútbol, nada más, ninguna otra vinculación”, recalcó.

Según dijo, conoció a todas estas personas antes de que se conocieran los audios en los que se evidencian las coordinaciones y tratativas entre jueces, empresarios y fiscales, que sacaron a la luz una organización criminal dentro del sistema de justicia.

“Tan pronto pasó eso ya no tuvimos una relación. Es más, si los jueces encuentran responsabilidad (en ellos), hay que sancionarlos severamente. O sea, tengo que ser coherente entre lo que digo y hago”, afirmó.

Maurate también reconoció que al momento de su nombramiento no dio cuenta de estas vinculaciones al premier Alberto Otárola y la presidenta Dina Boluarte debido a que no lo consideró relevante. “No hay ninguna conversación indebida ni adecuada (con ellos), así que no lo consideré relevante”, apuntó.

Documento falsificado

Respecto a la acusación que enfrentó por presunta falsificación de documentos, el ministro remarcó que no existe ningún documento adulterado. Explicó que cuando llevó adelante una maestría en gestión pública en el Instituto Ortega Gasset, adscrita a la Universidad Complutense de Madrid, el máster se inscribió en España, más no en Perú.

“Seguramente cuando pidieron información de esa maestría aquí en Perú no estaba inscrita. Entonces, sacaron la noticia de que había adulterado mi hoja de vida”, anotó.

En otro momento, indicó que desde el Ejecutivo lo llamaron en varias oportunidades para liderar un ministerio, pero dijo que estaba un poco renuente a participar en el Gobierno. “Pero al final, viendo que es un sector bonito que habla de la justicia y derechos fundamentales, dije voy a ir y espero servir”, acotó.

Finalmente, señaló que ya pudo conversar con el premier y que, seguramente, conversarán más al respecto. “Espero que él (Alberto Otárola) esté satisfecho con mis descargos”, afirmó.

