Ante la moción de interpelación y sobre que se alista un pedido de censura en su contra, la titular del Ministerio de Salud (Minsa), Rosa Gutiérrez, señaló que en el actual escenario de brote de dengue se debe priorizar el aspecto técnico y no el político. Afirmó que las acciones tomadas por su sector frente a esta epidemia se realizaron a tiempo.

“ Acá se confunde un tema técnico con lo político. En este escenario, el tema técnico prima . Nosotros hemos hecho todas las acciones y actividades de control vectorial, de fumigación a tiempo. Todo el equipo y miembros de la salud pública sabemos cómo hacerle a estos problemas de salud pública”, sostuvo.

“Seguiremos haciendo el esfuerzo y lo redoblaremos. Cada muerte, claro que lo lamentamos, y por eso tenemos que hacer una mayor inversión en mejorar nuestro establecimientos en todo el país”, agregó.

LEA TAMBIÉN: Ministra de la Mujer asegura que Rosa Gutiérrez tiene todo el respaldo del Gabinete

La funcionaria señaló que la interpelación y censura son procedimientos que le corresponde al Congreso. Al ser consultada respecto a que legisladores piden que renuncie al cargo como ministra de Salud, Gutiérrez remarcó que “esa competencia le compete exclusivamente a la presidenta de la República y en es escenario somos respetuosos”.

“La mejor muestra de lealtad a nuestro país y a quien nos ha designado es que seguiré trabajando como buena ayacuchana. Los congresistas están haciendo un ejercicio que les corresponde y que [la interpelación] sea una oportunidad para que tengan una radiografía real de como está el ministerio de Salud y vamos para adelante.”, enfatizó.

Comité de expertos cumplió etapa

Respecto al grupo de expertos de acompañamiento a las políticas e intervenciones de control frente al dengue en el Perú, la titular del Minsa explicó que este equipo de trabajo culminó sus funciones porque llegó a presentar recomendaciones.

“Sí, nosotros hemos tenido un comité de expertos que ya cumplieron con alcanzar sus recomendaciones y además he convocado a la OPS y OMS en el manejo del dengue que están en el país”, dijo.

“A los miembros que estuvieron en el comité de expertos ahora son los altos comisionados que están en regiones y que me ayudan en todo este trabajo. La salud no se politiza, la salud no tiene fronteras. Yo voy a entregar permanentemente porque para eso me he formado”, agregó.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan aquí.