La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, se encuentra en la mira del Congreso a raíz del mal manejo de la epidemia del Dengue en el país.

No solo pende sobre ella un pedido de interpelación por este tema, sino también el legislador Edward Málaga Trillo busca que la titular del Minsa sea censurada directamente.

Al respecto, Gutiérrez dijo que no se aferra al cargo, por lo que insistió en que seguirá trabajando para enfrentar la epidemia del Dengue.

“Nosotros estamos trabajando con firmeza para poder capacitar a nuestra escuela, reconocer signos de alarma y seguir trabajando. Yo voy a trabajar siempre con esa objetividad y transparencia. No es que me aferre al cargo, no. Soy una mujer preparada, lista para poder trabajar y vamos a seguir redoblando el trabajo”, señaló en diálogo con la prensa.

En ese sentido, recordó que la moción de interpelación que pesa en su contra es un ejercicio de control que tiene el Parlamento y dijo que, en caso se apruebe en la próxima sesión del Pleno, acudirá a la eventual citación.

“Todos sabemos que es un ejercicio pleno del Congreso y nosotros los ministros vamos a acudir a la convocatoria. Tenemos que ir con claridad a darle cuenta al país y es una oportunidad para conocernos”, apuntó.

Al ser consultado por el mal manejo de la epidemia en algunas regiones, como Piura o Ica, Gutiérrez recordó que las competencias actualmente la tienen los gobiernos regionales y que su sector solo brinda el marco legal, la asistencia técnica y de presupuesto para estos departamentos.

“¿Dónde están las competencias en salud? Están a nivel regional. Nosotros, como Ministerio de Salud, damos los paraguas legales, normativas, la asistencia técnica, transferimos presupuesto. Entonces si ustedes solamente asumen que el Ministerio de Salud está errando, están equivocados”, puntualizó tras precisar que la autoridad máxima sanitaria en las regiones son sus autoridades.

Agregó que el Minsa ha transferido hasta ahora S/ 50 millones a los gobiernos regionales y locales, y más de S/3,500 millones en lo que va de su gestión para enfrentar el Dengue.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan aquí.