El dengue continúa -lamentablemente- sumando víctimas en Perú. Si bien reportes no oficiales calculan más de 230 fallecidos por la enfermedad, el Ministerio de Salud (Minsa) informa de 146 víctimas. Dicha entidad también enfatiza que los casos siguen bajando.

La titular del Minsa, Rosa Gutiérrez, sabrá en los próximos días si el Congreso define su censura y la retira del cargo. En tanto, la funcionaria ha vuelto a afirmar que no renunciará pese a los cuestionamientos por su trabajo en la lucha contra el dengue.

“Soy una mujer que no voy a renunciar, no me corro a los retos, mis 26 años de trabajo me respaldan, jamás me van a encontrar algo indebido”, señaló en una entrevista este domingo en canal N.

Con 130,000 casos de dengue a la fecha, la ministra de Salud afirma que el 98% de los casos logró atención ambulatoria. Además, señaló que se ha registrado un descenso en algunas zonas del norte del país.

“ Hay un franco descenso en las cinco regiones donde estamos en un control permanente, en un 30% de Tumbes, Piura Lambayeque, La libertad y de por encima del 50% en la región Ica ”, declaró.

Aseguró también que seguirán recibiendo asesoría técnica de la misión de la Organización Panamericana de la Salud y la OMS a demás de CDC de Atlanta, organismos que están verificando la estadística del país.

En esa línea, explicó que desactivó la comisión de expertos contra el dengue debido a la asesoría internacional, no obstante, algunos de sus exmiembros han sido reubicados como comisionados en diferentes regiones, como Percy Minaya, que ahora lidera en Piura.

“Hemos hechos todas las acciones necesarias, seguimos en esa acción y vamos a seguir interviniendo en cada región. Desde el Minsa no solo hemos hecho las transferencias necesarias, asistencia técnica, comisionados en cada región, contratado personal para poder atender”, sostuvo Rosa Gutiérrez.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan aquí