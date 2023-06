La crisis de los fertilizantes del 2022, en Perú, marcó un antes y un después en la demanda de este producto en el mercado nacional. Además de los insumos de origen sintético, se elevó la venta de biofertilizantes y compost.

“Cada día elevamos nuestra producción, aunque en el mercado interno la demanda se ha aguantado debido a las lluvias, pero crecen nuestros envíos al Ecuador para el cultivo de banano y arroz ”, comenta Rosa Urbina, presidenta de la Cámara Peruana de Productores y Comercializadores de Fertilizantes Orgánicos (Capefo).

Ante el nuevo panorama, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) publicó a inicios de junio un proyecto de Reglamento de Fertilizantes y a fines , que establece medidas para la importación, venta, distribución y producción en el Perú.

En el 2022, el gobierno peruano incentivó a los productores a producir sus propios fertilizantes a partir de deshecho orgánicos. (Foto: Pexels)

Principales puntos

El primer cambio, y que preocupa a los productores de biofertilizantes nacionales -cerca de 50 empresas medianas y pequeñas-, está relacionada a las autorizaciones y certificación que deberán gestionar ante el Senasa si entra en vigor el proyecto.

Según Urbina, a la fecha, los productos como compost o insumos que incluyen fertilizante sintético con orgánico, no cuentan con un certificado del Senasa, pues no es obligatorio. “Hasta ahora no hemos tenido ningún problema sanitario. Creemos que el proyecto limita nuestro crecimiento por los trámites que ahora tendremos que pasar. Buscaremos una reunión con el Midagri”, dijo a Gestión.

Según la resolución publicada, tanto importador, fabricante y distribuidor de un fertilizante sintético u orgánico, deberán cumplir hasta cinco requisitos para la obtención de autorización sanitaria de nivel nacional, entre ellos, contar con los servicios de un profesional responsable, químico o biólogo. Y otros tres requisitos para obtener la autorización de almacenamiento y establecimiento comercial.

Además, para obtener las autorizaciones sanitarias las empresas deberán contar con los servicios de un ingeniero agrónomo como asesor técnico. De lo contrario, no podrán comercializarse en el país.

A ello se suma que las empresas deberán informar semestralmente al órgano de línea competente del Senasa, con carácter de declaración jurada, sobre las cantidades de fertilizantes importados, exportados, formulados, producidos, distribuidos o vendidos por departamento en ese período, así como las existencias en depósito, dentro de los primeros 30 días hábiles posteriores al vencimiento semestral, en el formato del programa informático que habilite la Autoridad.

El Senasa también ha precisado que estará prohibida la distribución y comercialización de fertilizantes y/o sustancias afines vencidos u obsoletos y/o que no se encuentren registrados; así como distribuir y/o comercializar en el país fertilizantes y/o sustancias afines que sean fabricados, producidos o formulados con fines de exportación.

Cabe indicar que el proyecto de resolución está en su fase de consulta por un plazo de 90 días calendario y será analizado también por la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la Organización Mundial del Comercio (OMC).

