“Esa mayor cantidad de tiendas incrementa las visitas, y el tamaño de la canasta se reduce en cada compra. El peruano es ‘marquista’, por lo que es la lealtad lo que toma una mayor relevancia”, indica Mauricio Cheng, country manager de Kantar División Worldpanel Perú, en la presentación de su último reporte Shopper and Retail 2023.

La bodega continúa como el canal más importante para el consumidor peruano, gracias a la flexibilidad del formato. El 36% del gasto de los hogares peruanos urbanos se realiza en bodegas, un 29% en el mercado de abastos, y el 3% en venta directa, que viene repuntando.

Por su parte, las farmacias y mayoristas representan el 4%, respectivamente. Otros, como las panaderías, los bazares o los petshops, alcanzan el 7% de los gastos.

En otros países, el canal tradicional no tiene gran impacto. Caso contrario ocurre en Perú, donde el 80% de las compras se realizan por esta vía. En Latinoamérica, el Perú es el país que tiene mayores ocasiones y visitas a los canales de value for money (menores precios y mejor calidad posibles).

Crecimiento del canal moderno

Por su parte, el canal moderno, compuesto por tiendas de conveniencia, discounters, cash & carry y autoservicios, representa el 18% del gasto por hogar. Fuera de los supermercados, estos formatos son los que tienen mayor variabilidad y cobran protagonismo en los hogares.

En la penetración total en el canal moderno, el 38% corresponde a discounters, el 31% a tienda de conveniencia y el 16% a cash & carry para el hogar al primer trimestre del 2023. De otro lado, en el mismo periodo del 2021, estas tiendas representaban el 22%, 17% y 8% de penetración, respectivamente.

“A nivel Latinoamérica, las tiendas por descuento o discounters siguen conquistando compradores. Estas buscan nuevas inversiones, más geografías, adaptan el portafolio, y han entendido que la necesidad del hogar es buscar la mejor ocasión de valor”, agrega Cheng.

Por ejemplo, en Colombia el discounter representa el 27% del peso total de canales. En Centroamérica, más del 97% ha sido en hard discounters. En Ecuador han entrado nuevos discounters al mercado.

Sin embargo, las tiendas de hard discounting en Perú pesan alrededor del 3% del total de canales, y 15.3% del canal moderno, con tendencias al alza. El discounter es la entrada al canal moderno, asegura el ejecutivo de Kantar.

“Dentro de la planificación de compra en el hogar, ya entran las grandes superficies, como mercados, supermercados o cash and carry. La bodega, gracias a su mayor amplitud y el incremento del surtido, también toman relevancia. La cocina, los lácteos, el aseo personal y del hogar son las principales subcanastas”, menciona Cheng.

E-commerce: avances insuficientes

En un año, el 30% de los hogares peruanos compra productos de consumo masivo en el canal online. Tal porcentaje supera el promedio de Latinoamérica, que se ubica en 25%, indica el reporte de Kantar División Worldpanel Perú.

Sin embargo, la frecuencia de las recompras aún es baja, ya que se realizan compras específicas de consumo masivo con una frecuencia de tres veces al año. En Chile, estas se ejecutan prácticamente al mes, y con tickets superiores a los US$16, por encima de Perú.

Así, el canal tradicional, donde se incluye a WhatsApp, empieza a tomar relevancia. A nivel de plataformas en Perú, el 40% de importancia representa a las tiendas que están en el digital y que tienen una tienda física. El 22% del gasto en plataformas se realiza en aplicativos.

Las tiendas puramente digitales ya representan el 22% en Perú, principalmente con presencia en las redes sociales. En cuanto a la penetración de hogares, aquellos que solo compran en una tienda física son el 69.99%, mientras que un 30% lo hace en el canal online y offline.

“La estructura de canales que tiene el Perú es compleja. Provincia recién viene entrando al canal moderno. El crecimiento vendrá de la amplitud del portafolio en estos canales”, agrega el ejecutivo de Kantar.

El consumidor que está en ambos canales realiza un promedio de 340 visitas al año, mientras que el que solo acude al canal físico acude 327 veces. Asimismo, el que acude a ambos canales compra 65 categorías con tickets de S/19.1 en promedio, y el exclusivo del canal físico, 60 categorías con tickets de S/18.6 aproximadamente.

