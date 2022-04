El excongresista y actual jefe de asesores de Fuerza Popular, Miguel Torres, señaló que se tomó la decisión de apoyar a un candidato -para la alcaldía de Lima- que pueda “afrontar el peligro que la administración de corte comunista” pueda hacer en la capital.

Además, dijo que no descartan apoyar a Rafael López Aliaga, quien postula con su partido de Renovación Popular.

“No necesariamente apoyaremos a Renovación Popular. Tenemos varios meses en los cuales lo que hará Fuerza Popular es escuchar a los distintos candidatos de fuerza que reúnen partidos como Renovación Popular, tampoco lo excluye, pero este tiempo analizaremos y escucharemos propuestas”, indicó.

“Nosotros hemos considerado que lo más acertado a efectos de poder ayudar a la unidad y lo más adecuado fue dar un paso al costado. Vamos a apoyar a aquel candidato democrático que logre convocatorias”, expresó en RPP.

Sobre porque los motivos por los que César Combina no postula a la alcaldía de Lima, pese a que fue anunciado por Keiko Fujimori, dijo que la decisión de ya no incluirlo para estas elecciones municipales para Lima fue en conjunto.

“Desde el primer momento que César se presentó en las filas, buscamos la unidad. Bajo ese criterio, se tomó la decisión conjunta y con el (de no participar). Quiero agradecer que se desprendió no solo Fuerza Popular, sino también el, quien sante esta situación que se presentó, no ha tenido dudas en dar un paso al costado”, sostuvo.