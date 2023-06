El Gobierno de Dina Boluarte designó ayer al excongresista de Alianza para el Progreso (APP), César Vásquez, como nuevo ministro de Salud. El galeno reemplazará en el cargo a Rosa Gutiérrez, quien renunció a su cargo ante una eventual censura por el mal manejo de la epidemia del Dengue en el país, que ya ha ocasionado más de 190 decesos y más de 1,000 hospitalizaciones.

Sin embargo, este nombramiento no cayó nada bien en algunas bancadas de izquierda, de centro y derecha. En Renovación Popular y Perú Libre consideraron que la designación de Vásquez en el Gabinete demostraría que existe una alianza entre el partido que lidera César Acuña y el Gobierno.

A esto hay que sumar un nuevo cuestionamiento que podría traerle problemas al nuevo titular del Minsa. De acuerdo al diario La República, Vásquez registra un total de 19 denuncias (13 en la Fiscalía de Cajamarca y 6 en la de Lambayeque) por delitos que van desde abuso de autoridad hasta apropiación ilícita. No obstante, la mayoría de ellas se encuentran en fase de sobreseimiento o presentan un archivo preliminar o definitivo.

Pese a esto, desde el Gabinete Ministerial respaldaron a Vásquez y restaron importancia a las denuncias que registra en el Ministerio Público.

“Entiendo que estas denuncias son en el marco de su ejercicio como congresista, pero son eso, investigaciones. Actuar en el sector público es difícil y eso no implica de que no haya una investigación, a veces consta que muchas de estas investigaciones se quedan eternamente, duran muchos años y no concluyen en nada”, indicó el ministro de la Producción, Raúl Pérez Reyes.

El titular del Produce, en ese sentido, remarcó que Vásquez es un reconocido profesional médico y que tanto Boluarte como el premier Alberto Otárola han evaluado sus competencias profesionales para nombrarlo en el cargo.

“Nosotros respaldamos esta designación (...) yo le daría la confianza para que trabaje su sector. Él conoce el tema y miremos los resultados que traerá”, acotó.

Por su parte, Magnet Márquez, ministra de Educación, dijo desconocer las denuncias que registra Vásquez; sin embargo, remarcó que “los que hacemos función pública siempre tenemos denuncias y si hemos actuado de acuerdo a ley no va a trascender”.

“En general, todo lo que hacemos función pública solemos ser denunciados. En verdad eso no podemos evitarlo, lo que tenemos es que hay que cuidar que no vayamos a tener algún problema judicial mayor”, agregó.

Al ser consultada por si le preocupa que una persona con 19 denuncias sea parte del Gabinete Ministerial, Márquez solo atinó a señalar que “lo que le preocupa es sacar adelante los temas que se le han encargado”.

