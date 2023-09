Cuarto Poder accedió a unos chats que confirmarían no solo la pelea interna entre César Acuña y su hermano, Héctor Acuña, quién decidió renunciar a la bancada, sino también confirmaría el férreo control que tendría el líder de Alianza para el Progreso (APP) sobre su grupo parlamentario.

Era martes 26 de julio de 2022. Lady Camones celebraba su elección como presidenta de la Mesa Directiva del Parlamento. Uno a uno los otros miembros de la bancada de APP se iban acercando, rodeando, felicitando por la designación.

Pero detrás de esa fiesta supuestamente democrática, se esconde una historia de poder y traición entre los hermanos César y Héctor Acuña.

“Anoche me llamó Carol León para decirme que si no te propongo a la presidencia del Congreso vas a renunciar, quiero que sepas que no te voy a proponer. Me ha costado mi vida el partido, mi nombre y mucha inversión, sería un error proponerte”, le dijo César a su hermano en un chat.

El también gobernador regional de La Libertad añadió lo siguiente: “Ahora andas buscando apoyo para tu candidatura en forma personal, recuerda que esas negociaciones las está haciendo el partido y la decisión la voy a tomar yo y la decisión es que tú no vas a ser porque debo cuidar mi nombre y APP”.

Al líder y dueño de APP le brotó toda la verdad en un mensaje de WhatsApp que, primero, le envió a su hermano menor Héctor y luego lo compartió en un chat de la bancada. Ese 11 de julio de 2022, César Acuña se impuso frente a 9 congresistas que entonces apoyaban la candidatura de Héctor Acuña a la presidencia del congreso.

“La negociación se ha hecho con la condición de que tú no seas el candidato. De cualquier congresista hubiera escuchado que renuncia, pero no de ti. Te di la oportunidad de ser congresista por el amor y cariño que te tengo, porque tú no hiciste nada por APP, y ahora en la bancada actúas casi como un independiente, tienen que rogarte para que te alinees”, le dijo César a su hermano.

“Lamento no decírtelo personalmente, insisto jamás pensé recibir esta noticia, bueno ya sabes para que tomes tu decisión, por APP no serás propuesto. No comprometas a la bancada pidiendo firmas, no lo voy a aceptar. El candidato lo decidiremos recién el 25 de julio”, añadió el líder de APP.

En otras palabras, César Acuña acabó con la candidatura de su propio hermano Héctor Acuña y en su reemplazo se eligió a Lady Camones.

Héctor Acuña la tiene clara. Su hermano le bajó el dedo a su candidatura y es el que pone y saca a los candidatos a la presidencia del Congreso.

“Sí, es la realidad pues, claro. En la última elección de (Alejandro) Soto, él ha sido claro, yo no he estado ahí, pero me contaron los colegas, al presidente lo decide el partido, no los congresistas, igualito que el año pasado”, indicó.

El mensaje de César Acuña, que enterraba vivo a su propio hermano, provocó la renuncia de Héctor Acuña a la bancada APP.

Tendría control directo sobre la bancada

Nuevos chats de la bancada APP evidencian cómo César Acuña tiene un férreo control de la organización parlamentaria, de los entonces 12 congresistas que parecían estar subordinados a las órdenes del Presidente.

Era 24 de julio de 2022, faltaban apenas dos días para elegir a la nueva mesa directiva del periodo 2022-2023. César Acuña estaba muy al tanto de las negociaciones y votos que podía sacar Lady Camones.

“Buenas noches mis queridos congresistas, por favor mañana a las 5:00 p.m., reiniciamos nuestra reunión, nadie debe faltar porque hay una información muy importante con referencia a la elección de la Mesa Directiva. Nadie debe faltar. Los espero a las 5:00 pm. Un abrazo”, acotó.

Al día siguiente, lunes 25 de julio, la congresista Rosío Torres compartió un cuadro con la proyección de votos por cada una de las cuatro listas que esa vez estaban en competencia. Lady Camones de APP sacaba 56 votos, mientras que Héctor Acuña, reacomodado en la bancada Cambio democrático-Juntos por el Perú, sacaba 18 votos.

César Acuña contaba con el apoyo de toda su bancada, incluido Roberto Chiabra. Alejandro Soto, miembro de ese coro de curules, y siguiendo la orden de César Acuña retiró su apoyo a Héctor para también apuntalar la lista de Camones.

César Acuña: Están suponiendo que el general no es de la bancada

Rocío Torres: Así es presidente, igual seguimos ganando, todo se inclina hacia la lista 1 liderada por Lady (Camones).

César Acuña: Estoy convencido que mi amigo general (Roberto Chiabra) sigue firme en nuestra bancada.

Alejandro Soto: Presidente somos 12 y los respaldamos a Lady.

César Acuña: Mañana los 12 congresistas van a demostrar que están más unidos que nunca, que el valor de la lealtad es el ADN de nuestra bancada, nos vemos a las 5:00 p.m. Un abrazo

Cheril (Trigoso): No olviden que es presencial, no hay conexión virtual.

César Acuña: Mañana los 12 en el Hemiciclo como unos guerreros pensando lo mejor para nuestro país.

Y así fue. Los 12 votaron por Lady Camones y las negociaciones que mencionaba César Acuña en sus mensajes, rindieron sus frutos. Como guerreros sin armas, pero con toda la lealtad a prueba de balas para su líder César Acuña.

“(En la bancada) no hay la posibilidad de criticar, opinar, pensar, hasta leer, porque si voy a votar, esperar que me digan verde o rojo, no me interesa ya ni saber si ese proyecto favorece o no al país”, dijo Héctor Acuña.

Al ser consultado si el actual presidente del Congreso, Alejandro Soto, enfrenta a Acuña, este lo descartó de plano.

“Por eso digo, no se enfrenta ni en la Mesa Directiva, no quiere enfrentar a nadie, quiere esta alianza porque él también es muy débil”, enfatizó.

Hoy APP es cabeza del primer poder del Estado. Con Alejandro Soto en el poder, la sombra de César Acuña parece pesar y mucho en el Congreso.

Acuña sin filtros, al natural, parece que seguirá teniendo la última palabra y el soporte de toda su bancada.