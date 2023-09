Tras la difusión de los chats entre el congresista Héctor Acuña (no agrupado) y su hermano y líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, el parlamentario aclaró que su salida responde a que no existiría una “verdadera democracia” dentro del partido político.

“Yo siempre critiqué con mis colegas que no me dio la oportunidad de conversar (César Acuña). (...) Hubo una propuesta escrita y formal de nuestros colegas de bancada con 8 o 9 firmas. La presentamos oficialmente. Todo era en armonía y todos creíamos que realmente -a través de esta iniciativa- iba a formularse de alguna forma posiblemente un debate. Pero ni siquiera se pudo debatir. (...) Ahora veo que realmente no se practica la verdadera democracia (en APP)”, dijo en entrevista con Canal N.

El congresista Hector Acuña mencionó que para él, este tema de los chats que involucran a su hermano, era un “caso cerrado” porque ya pasó tiempo. “Ya para mí es un pasado. Buscar en lo posible que nuestra relación mejore”, apuntó.

LEA TAMBIÉN: César Acuña minimiza chats que revelarían su férreo control sobre la bancada de APP

Asimismo, el congresista no agrupado señaló que el líder de APP, César Acuña, dijo que su candidatura a la presidencia del Congreso podía perjudicar el partido.

En esa línea, Héctor Acuña expresó que en ocasiones no entendía las iniciativas propias del partido, por lo que a veces tenía que elegir de manera distinta. “Muchas veces le decía, mira, mi conciencia me dice distinto y discúlpeme. (...) Presión no creo, pero si había alguna forma de invitación a votar en tal sentido”, señaló.

En otro momento, el congresista agregó que pese a haber mostrado en un principio su apoyo al actual presidente del Congreso, Alejandro Soto, hoy, considerando las denuncias e investigaciones que recaen en su contra, sí votaría a favor de una moción de censura.

“En principio voté por él porque lo vi como una opción, una esperanza. (Ahora) no estoy satisfecho, y no lo apoyaría. La moción sí la apoyaría, de hecho”, aseguró.

Finalmente, respecto al inicio de la investigación de la Comisión de Justicia a la Junta Nacional de Justicia, Héctor Acuña señaló que -a su parecer- el Congreso “no puede acumular tanto poder, no puede darse esa prorrogativa de darse como quiere”.