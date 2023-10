Un nuevo integrante de la bancada de Alianza para el Progreso (APP) se encuentra en el ojo de la tormenta. En esta ocasión se trata de la legisladora Edith Julón, quien según reveló Cuarto Poder no declaró ante la Contraloría General de la República su relación con el exalcalde de Querecoto, Elder Fernández, pese a que era un funcionario público.

Una relación que es conocida y festejada en su círculo político, amical y familiar, pero que extrañamente, no ha sido declarada formalmente. Julón parece haber ocultado de manera ex profesa su relación con Elder Fernández, pese a que se llaman esposos y en el partido que hoy gobierna el Congreso, todos lo saben.

En la familia Acuña Peralta, Edith Julón es cariñosamente llamada “Chochita”. Su mamá, a quien llaman Chocha, es la comadre de Humberto Acuña. Una publicación de Facebook del 8 de agosto de 2019 confirma su ingreso a la familia de APP. “Con el alcalde de Querocoto Elder Fernández, mi comadre Rosmery Irigoin “Chocha” y su hija Edith Julón, quienes se integran al trabajo político de Alianza Para el Progreso”.

“Claro, yo no sé si serán casados, pero son pareja (...) se sabía aquí en Querocoto, los medios, la gente, los vecinos, que tenían una relación, saben que tienen una relación. No es un invento, es una relación real”, indicó el teniente alcalde de Querocoto, Temis Dinaquen Mori.

En esta historia la “Chochita” hoy convertida en congresista parece tener razones poderosas para esconder los vínculos con su conviviente a quien llama esposo.

Elva Julón no ha declarado ante la Contraloría de la República a su pareja Elder Fernández Núñez. Esta es su declaración jurada de 2021 cuando asumió el cargo y no aparece el nombre de su entonces conviviente. En la del 2022, Julón tampoco lo registró como su conviviente.

Pese a que Fernández era un funcionario público, la congresista de APP no advirtió de los posibles conflictos de interés que la relación podía generar.

En 2023, pese a estar obligada por ley, tampoco declaró a Elder Fernández como su pareja y padre de sus dos menores hijos. Es más, Edith Julón tampoco lo ha inscrito en el seguro de salud del congreso como su derechohabiente, pero sí a los dos hijos que tienen en común.

Por su parte Elder Fernández, funcionario público hasta el año pasado, tampoco ha registrado a Julón Irigoin en su declaración jurada de intereses.

En una reciente entrevista, sin embargo, en la que Julón habló de su relación con su expareja y dueño de la casa de Sarratea, Alejandro Sánchez, la parlamentaria mencionó a su actual esposo, aunque una vez más sin revelar su nombre.

“Pueden investigar, él nunca fue al colegio a ver a su hija, prácticamente no la ve a mi hija, no la veía a mi hija y por eso a mi hija no le ha chocado porque tiene el amor de su madre, tiene el amor de mi esposo y ya”, dijo en una entrevista.

Los vínculos entre Julón y Fernández

En el tiempo Julón ha sabido manipular información clave para esconder sus lazos políticos y posibles conflictos de interés con su pareja sentimental.

Cuando Edith Julón juró como congresista estaba embarazada por segunda vez del entonces alcalde de Querocoto, Elder Fernández. Desde ese día, Fernández ya no solo tenía una aliada en casa y en APP, también la tenía en el Congreso. Con Julón Irigoin en el poder, su gestión como alcalde coincidentemente creció y mucho.

Querocoto es uno de los 19 distritos que conforman la provincia de Chota. Con 9,000 habitantes este lugar esconde la historia de la congresista Edith Julón y un matrimonio político que ganó mucho a costa de la gente.

Ese día era 27 de marzo de 2022. El entonces alcalde de Querocoto, quien además buscaba ganar la alcaldía provincial de Chota, había conseguido que la entonces directora del PRONIS, Lidia Saccatoma, viajara hasta Querocoto para anunciar una supuesta inversión en el centro de salud del lugar. Coincidentemente, lo hizo acompañada de la congresista Edith Julón, la esposa del alcalde que estaba por terminar su gestión y ya apuntaba a ser alcalde provincial de Chota.

“Y a la fecha no hay nada, este centro de salud tiene muchas deficiencias, no sé cómo podríamos hablar con la señora Julón para que nos explique qué pasó”, indicó Gisella, la gerenta del centro de salud de Querocoto.

“No es amor a Querocoto, no, porque si fuera amor a Querocoto, ella estaría aprobando lo que necesita Querocoto, salud y educación (...) nunca la señora Julón ni siquiera ha venido acá a hacer una campaña médica para las muelas, no es cierto”, dijo Temis Dinaquen.

El matrimonio político rendía sus frutos. La campaña electoral de Elder Fernández a la alcaldía provincial de Chota seguía viento en popa. Y la congresista Julón era clave para seguir ganando votos.

Una semana después, el 4 de abril de 2022, el alcalde Elder Fernández anunció la construcción de un gran centro comercial en Querocoto valorizado en más de S/ 17 millones. Una vez más la presencia de Julón no era una simple coincidencia.

“Porque estaba arriba en el Congreso, por ahí se canalizaba y se hacían las cosas. El detalle estaba a puertas de vencerse su periodo de alcalde, jamás iba a recibir eso”, refirió Temis Dinaquen.

Julón sentada en una mesa de honor en la ciudad de Cajamarca parecía recordar sus buenos oficios en el Congreso. Solo meses antes, en noviembre de 2021 agradecía a la comisión de Presupuesto por recoger su pedido de aprobar partidas presupuestales que aseguren la transferencia de recursos a municipalidades como Querocoto donde su pareja y padre de sus hijos era alcalde.

Hoy, la obra que impulsaba la congresista Julón con recursos del Estado está paralizada. Según el actual teniente alcalde de Querocoto, la gestión de Elder Fernández no cumplió con entregar el presupuesto total.

“Diez millones entregaba el ministerio de la Producción y 7 millones la municipalidad, pero esos 7 millones nunca se entregaron”, indicó.

En 2022, Julón siempre aprovechó sus viajes de representación para apuntalar a los candidatos de su partido APP. César Vásquez, hoy ministro de Salud, postulaba al Gobierno Regional de Cajamarca, su conviviente Elder Fernández a la alcaldía provincial de Chota y su cuñado, Alex Fernández, a la de Querocoto.

Pero los favores de Julón iban más allá de influir en las decisiones de la comisión de Presupuesto, cuyo presidente era Héctor Acuña Peralta. En julio del año pasado la congresista convenció a su colega Cheryl Trigoso para que viaje hasta Querocoto, y junto a su orquesta Sonido 2000, dar un show por su aniversario.

En estas fotografías se observa a la parlamentaria por Tarapoto, Cheryl Trigoso Reátegui vestida de fiesta en plena jarana. También aparecen el ahora ministro César Vásquez y la propia Edith Julón abrazada del alcalde Elder Fernández. Eran, además, los meses de campaña del esposo de Julón para intentar ser alcalde de Chota.

“Estamos en semana de representación, y mire no aparece. O sea, Elder Fernández dejó la municipalidad y ella también desapareció”, indicó el teniente alcalde de Querecoto.

Sin rastros de la congresista Julón en Cajamarca, esta semana buscamos sus descargos, pero prefirió no declarar por motivos familiares. La comisión de Ética sin embargo podría iniciar una indagación preliminar en torno a su caso.

Si bien nadie cuestiona que los congresistas trabajen por sus regiones, lo preocupante es que en este trabajo los beneficiados sean unos pocos y a veces, los compañeros de alcoba.

