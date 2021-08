El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, dijo que no existió “ningún negociado” por parte de su agrupación para que mayoritariamente otorgue el voto de confianza al primer ministro Guido Bellido el pasado viernes en el pleno del Congreso.

El también excandidato presidencial reveló que no habla con el presidente Pedro Castillo desde que finalizó la campaña electoral y le pidió que realice los cambios “que el pueblo pide” en el Gabinete Ministerial.

“Quiero aclarar, por si acaso, que acá no hay ningún negociado para dar el voto de confianza, yo no hablo con el presidente desde que fui a saludarlo cuando ganó las elecciones”, sostuvo en diálogo con Canal N.

“Creo que hoy más que nunca tenemos que estar juntos y espero que el presidente pueda realizar los cambios que el pueblo está pidiendo en el Gabinete Ministerial”, señaló.

Acuña Peralta explicó que si no se hubiera votado a favor de la cuestión de confianza “hoy no hubiera Gabinete y mientras el presidente elige” nuevo Consejo de Ministros, la población se vería afectada.

“Cuestionamientos han habido siempre, recuerda que el Perú está muy polarizado, entonces, en este caso estamos tranquilos porque como partido estamos pensando en la gobernabilidad, estamos pensando en estabilidad, por eso la bancada de APP decidió dar el voto de confianza”, manifestó.

“Porque imagínate si no se hubiera dado, imagínate, hoy no hubiera Gabinete y mientras el presidente elige y luego el nuevo Gabinete va a pedir el voto de confianza, serían treinta días sin ministros, con el pueblo desatendido”, indicó.

-Cuestión de confianza-

Dijo también que no se va avalar a ministros que no trabajen. Al ser consultado sobre las ultimas declaraciones de Guido Bellido, de hacer cuestión de confianza si el parlamento interpela a ministros cuestionados, el líder de APP dijo “no creo que el Congreso acepte amenazas, ya que debe cumplir con su función de legislar, fiscalizar y otros instrumentos legales para que el Gobierno cumpla su función”.

“Esperemos que el primer ministro cumpla con su palabra de que debe haber hermandad e unión”, añadió.