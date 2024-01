Luego de la agresión que sufrió la presidenta Dina Boluarte en Ayacucho, el último fin de semana, el titular de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Juan Carlos Mathews, comentó sobre si la jefa de Estado, seguirá viajando a regiones del país, y entre ellas a Puno donde pronto se celebrará la Festividad de la Virgen de la Candelaria.

Al ser consultado en RPP Noticias, si se darían las condiciones para que Boluarte viaje a la región del Altiplano, el ministro respondió: “ Ella lo que ha expresado en el propio Consejo de Ministros es que va a seguir viajando a todas las regiones que corresponda. Donde haya obras que entregar y cerrar, y algunas actividades que ameriten su presencia ”.

“ No está descartando ninguna. No está descartando ni Ayacucho, ni Puno, ni ninguna región del país. No descarta, lo ha dicho expresamente. Obviamente, se van a tomar todos los mecanismos de seguridad para que no sucedan accidentes como el ocurrido en esa última oportunidad ”, agregó.

Mathews dijo que la visita de la presidenta Dina Boluarte a Ayacucho no solo debe quedar marcada por la agresión recibida. Mencionó que la jefa de Estado también recibió aceptación por parte de los ciudadanos de la citada región.

“ Si pasan las imágenes completas hubo una aceptación y un reconocimiento a su visita. Es positivo. [La agresión] es un tema que ha convocado a todos los ministros. Es un tema de preocupación. Sí, han habido fallas que el propio premier las ha expresado. Si se ha hablado de continuar con los viajes es porque se van a tomar todas las precauciones para que una cosa así no suceda ”, refirió Mathews.

Piden a Boluarte y ministros que no asistan a fiestas en Puno

El pasado 16 de enero, Rubén Apaza, líder del Consejo de Autoridades Organizadoras de la festividad de la Virgen de la Candelaria, solicitó a la presidenta Dina Boluarte y al gabinete ministerial encabezado por Alberto Otárola que se abstengan de participar en la celebración que tendrá lugar en la región de Puno.

Según el portavoz, están solicitando esta acción al Poder Ejecutivo con el objetivo de preservar las actividades de la expresión cultural, que retomará sus actividades este 3 de febrero después de un periodo de cuatro años de inactividad.

“En esta fiesta sagrada, no queremos tener presentes a Otárola ni a su representante del Ministerio de Cultura— peor si se trata de Dina Boluarte— por la salvaguarda de la fiesta de la Virgen de la Candelaria”, expresó.

La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de Puno, Marco Antonio Ojeda Challco, estimó que más de 300,000 turistas, entre nacionales y extranjeros, espera recibir la región Puno en las próximas semanas para participar de las actividades de la Festividad de la Virgen de la Candelaria 2024.

Solicitan que presidenta Dina Boluarte ni ministros acudan a la Festividad de la Virgen de la Candelaria. Foto/Difusión.