El titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Juan Carlos Mathews, negó una reducción de visitas a Machu Picchu (Cusco) ante fallas que se vienen reportando en la plataforma Joinnus habilitada para vender boletos electrónicos para el ingreso al santuario.

“Conversando con la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, son fallas que las están corrigiendo . Se lanzó [la plataforma] y es positivo que se abra esa posibilidad de venta electrónica por el simple hecho de que cualquier turista que venga de Europa, de Asia o de cualquier parte , normalmente planifica hasta con dos meses de anticipación, por lo tanto no podemos esperar que venga un turista para esperar que haga su cola y ver si ingresa. Las fallas se van a corregir. Lo único que se busca es transparencia y predictibilidad”, dijo en diálogo con RPP desde España.

“ No lo creo [que fallas en plataforma reduzca visitas a Machu Picchu ] Hablamos de un bache de un par o tres de días que signifique levantar ese tipo de problemas de carácter técnico y de capacitación a los operadores para que manejen la plataforma de manera correcta . Confío que eso se va a resolver pronto y va a continuar esa campaña que les garantizo va a tener una afluencia que va a permitir que Cusco reflote y el turismo en la región tenga un crecimiento como estamos esperando”, agregó.

En otro momento, respecto a la moción de interpelación contra la ministra de Cultura por la venta online de entradas a Machu Picchu y el contrato firmado con la empresa Joinnus, Mathews Salazar afirmó que la implementación de un sistema de venta fue una decisión colectiva.

“No es la primera vez que haya cuestionamiento a la decisión del Ministerio de Cultura en el marco de la Unidad de Gestión de Machu Picchu donde participamos nosotros, [Ministerio del] Ambiente, el gobernador regional y el alcalde de Machu Picchu. Esa decisión se dio en forma colectiva. Por lo tanto, tendrá que dar las explicaciones del caso [la ministra Urteaga] si ha habido fallas [en la plataforma de Joinnus], y cuánto tardará para solucionarlo”, acotó.

Vale mencionar que, el alcalde de Machupicchu Pueblo, Elvis La Torre Uñaccori, afirmó que “no avala” la contratación de la empresa Joinnus que ahora gestiona la venta de entradas online para visitar Machu Picchu, en Cusco. En esa línea dijo que la contratación “no fue consultada” a la comuna que dirige.

Gobierno gastó S/ 2 millones de en pasajes al exterior, viáticos y publicidad

Respecto a que se reveló que el Gobierno liderado por la presidenta Dina Boluarte gastó S/ 2′000,000 en pasajes al exterior, viáticos y publicidad en plena etapa de recesión en el país , el titular del Mincetur indicó “que todo se mide como costo beneficio”.

“Yo no vería solo y de manera aislada cuánto costaron los viajes sino cuál fue el fruto de esos viajes. He participado en algunos de ellos, y en materia de comercio exterior, turismo e inversiones qué hemos logrado en cada uno de ellos. Por ejemplo, en los temas de comercio exterior y los avances que hemos tenido en materia de negociaciones de TLC que fueron producto de las reuniones en San Francisco con la presidenta Dina Boluarte y Detroit. Estamos en la quinta ronda de negociaciones con Hong Kong, es un socio comercial importante para seguir expandiendo nuestro comercio. Estamos en proceso de modernización del TLC con China, estamos en la sexta ronda”, dijo.

Ley de promoción al turismo, ¿cuándo se ha avanzado?

Sobre la ley de promoción al turismo, el ministro explicó que han avanzado en una comparación con varios modelos de promoción de turismo de distintas partes de la región, no solo de América Latina.

“Tenemos el modelo de España, y hemos conversando con las comisiones del Congreso. Es un tema de prioridad. No me atrevería de decirles una fecha de concreción de esa ley, pero estamos conversando con todos. Va en buen camino. Hay cosas que no son tan fáciles de incorporar porque habrá alguna resistencia del MEF seguramente, pero estamos viendo de todo ese paquete qué cosas sí podemos mantener en la propuesta final”.

Perú Wow: campaña internacional peruana para el turismo

En otro momento, el titular del Mincetur, desde España, contó que Promperú presentó la campaña internacional Perú Wow en el marco de la participación peruana en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se desarrolla en Madrid del 24 al 28 de enero.

La campaña Perú Wow tiene el objetivo de llegar a 61.6 millones de personas y generar 545 millones de impactos en Estados Unidos, México, Chile, Colombia, Brasil, Argentina, España, Francia y Alemania mediante una estrategia integral.

De esta manera, se busca fortalecer la imagen de nuestro país como un destino turístico diverso, único y que siempre sorprende.