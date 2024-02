Un presunto caso de influencias se dio a conocer en el gabinete ministerial, al revelarse que el actual ministro de Salud, César Vásquez, habría interferido para que su esposa trabaje en uno de los despachos del Congreso de la República.

El dominical Panorama presentó un informe en donde se detalla, cómo es que el titular del Minsa usó sus influencias para encontrarle un puesto de trabajo a su pareja y madre de sus hijos.

Según declaraciones de la congresista, Heidy Juárez, Yuliana Horna Vigil, pareja de Vásquez, trabajó en su despacho por unos meses, recomendada por el titular de Minsa.

“César Vásquez estaba por recibir un importante cargo en el Parlamento, había sido congresista y era parte del partido de Alianza Para El Progreso. Vásquez no quería estar solo en el Congreso, así que optó por conseguirle trabajo a su esposa y lo logró”, se escucha en el informe.

César Vasquez (FOTO: USI)

Influencias de César Vásquez

Al iniciar sus labores en el Congreso en el 2021, César Vásquez Sánchez buscó a la congresista Heidy Juárez, que en ese entonces también era de la bancada de Alianza Para el Progreso, y la convenció para que contrate a su esposa Yuliana Horna Vigil.

“Todos saben que yo pertenecía en ese momento a Alianza Para El Progreso, el señor pertenece a APP y bueno trató de influir un poco en el tema de mi personal”, contó Juárez a Panorama.

“Me dice que es una profesional, que es importante, que la necesito en mi despacho y que cuente con ella y sí, me dice que sí es su esposa”, agregó.

En agosto del 2021, Yuliana Horna de Vásquez ingresó al despacho de la congresista Heidy Juárez Calle. El primer pago fue de S/ 2,118, al mes siguiente -en setiembre- recibió S/ 5,473 y en octubre S/ 1,412.

“¿Cuáles eran las funciones que cumplía la señora Horna Vigil? - En el caso de los técnicos, esa era la función que tenía que realizar, era el tema de evaluación de leyes, buscar indagar, informarse que esa ley que se solicitaba o requería, tenía que buscar todo para la exposición de motivos, estar con la población”, contó la parlamentaria.

No cumplía con su trabajo

Yuliana Horna Vigil tenía funciones claves en el despacho de Heidy Juárez, la molestia vino tres meses después de su contratación, ya que la esposa del ahora ministro no cumplía con su trabajo.

“Como congresista busco resultados. En este caso la señora Amparo Advíncula, que era mi asesora principal, me decía que las cosas que le encomendaba [a Horna] o que tenía que resolver dentro de mi despacho no lo hacía; entonces, tuve varias quejas por parte de ella y opté por separarla de mi despacho”, expresó la legisladora.

La molestia de Vásquez al retirar a su esposa

Yuliana Horna Vigil fue separada del despacho de Heidy Juárez por ineficiente, según contó. El despido no le gustó al ahora titular de Salud, César Vásquez, quien le increpó a la congresista por tomar esa decisión.

“Bueno me llamó, me dijo que no estaba de acuerdo”, dijo.

No conforme con eso, Vásquez también se comunicó con Amparo Advíncula.

“Mi asesora me comentó que la había llamado, me comentó que hubo una fricción”, destacó la congresista.

Incluso, según narración de la parlamentaria, su molestia fue tan obvia que Vásquez la buscó personalmente para que le dé explicaciones por el despido de su esposa.

“Conversé con él personalmente y le expliqué las cosas. Le dije que mi asesora mencionaba en reiteradas oportunidades que todo lo que se le encomendaba no lo cumplía, era una complicación”, detalló.

Después del despido, coincidentemente, Yuliana Horna Vigil pasó a trabajar a EsSalud cuando Mario Carhuapoma era titular de esta entidad. Fue designada como sub gerente de promoción social de otros grupos vulnerables. Ahí su jefa fue Tania Rodas, excongresista y militante de Alianza Para el Progreso.

