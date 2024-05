Precisamente, el último jueves Abanto dio una nueva versión sobre quien sería el real dueño de estos relojes. Durante la audiencia en la que se evaluó el pedido para confirmar la incautación de estas accesorios, indicó que dos de los tres relojes que lució Boluarte en actividades oficiales pertenecerían al hijo de su cliente y que este solo sería dueño de un Rolex y la pulsera Bangle Brillantes.

Esto sorprendió porque en declaraciones anteriores sobre este tema el abogado y el gobernador no habían mencionado al hijo de Oscorima como propietario de estos accesorios.

Desde el “préstamo” de los relojes hasta “era para una familiar muy querida”, en esta nota repasaremos las distintas declaraciones que han tenido ambos funcionarios y sus posteriores contradicciones que no han pasado desapercibidas en la Fiscalía.

Dina Boluarte: de decir que fue “producto de su esfuerzo” a reconocer que relojes fueron prestados

Unos días después de conocerse la denuncia del portal “La Encerrona”, que fue el primer medio de comunicación que informó sobre estos relojes de alta gama, la presidenta, al ser consultada por la prensa, indicó que se trataba de un artículo de “antaño” y que todo lo que tiene “es fruto de su esfuerzo” y su trabajo desde los 18 años.

Sin embargo, el Ministerio Público decidió abrirle una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos. Tras conocerse esta noticia, la jefa de Estado, a través de un pronunciamiento en Palacio de Gobierno, se comprometió a brindar las explicaciones del caso a la Fiscalía y a la población.

“Aquel 7 de diciembre del 2022, entré por la puerta grande y me iré por la misma puerta el 28 de julio del 2026, siempre con las manos limpias”, dijo tras precisar que “no le está robando un solo sol al pueblo peruano” y que viene de una “familia honorable y decente”.

La Fiscalía programó para los días 26 y 27 de marzo unas diligencias en las que Boluarte debía exhibir los relojes y ser interrogada por estos hechos; sin embargo, ambos procedimientos fueron frustrados por su defensa legal.

Ante esta situación, un grupo de fiscales y policías de la Diviac allanaron en esos días la vivienda de la jefa de Estado, ubicada en Surquillo, y la sede de Palacio de Gobierno, con la finalidad de incautar dichos accesorios; no obstante, no fueron ubicados en ambos recintos.

Finalmente, la jefa de Estado brindó su declaración ante la Fiscalía de la Nación el pasado 5 de abril. Unas horas más tarde, ya ubicada en Palacio, ofreció una conferencia de prensa en la que cambió su versión original sobre los relojes.

Indicó que el verdadero dueño de estos accesorios es Oscorima y que los recibió en calidad de “préstamo”.

“Debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo (los relojes Rolex) de mi amigo, hermano Wilfredo Oscorima. Ya los he devuelto. Como no son de mi propiedad, no estaba obligada a declararlos”, dijo en aquella oportunidad la jefa de Estado.

En el interrogatorio fiscal, al que accedió el diario El Comercio, la mandataria contó que una vez en Palacio el gobernador regional de Ayacucho le quiso regalar un reloj dorado que se sacó de la muñeca, pero que se negó fehacientemente a recibirlo. Según dijo, aceptó el Rolex en calidad de préstamo.

Agregó que los otros dos relojes de alta gama se los fue entregando “progresivamente”.

No obstante, Boluarte recalcó que a fines de febrero o los primeros días de marzo le devolvió los tres relojes Rolex y la pulsera Bangle a Oscorima porque le causaba problemas para “nivelar la hora y no los usaba frecuentemente”.

En la diligencia, según reporta El Comercio, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, le hizo notar a mandataria sobre su contradicción respecto al origen de los relojes, es decir, de señalar que el accesorio en mención “fue producto de su esfuerzo” a reconocer que fue prestado.

Al respecto, Boluarte refirió que, en su declaración a los medios de comunicación, nunca se refirió a un Rolex, sino a otro que había comprado en Davos, Suiza, cuando viajó como vicepresidenta de la República.

A fines de marzo pasado un grupo de fiscales y policías de la Diviac allanaron la casa de Dina Boluarte y Palacio de Gobierno por el caso Rolex.

Oscorima: de “negarlo” a decir que compró el Rolex para “una familiar querida”

Al igual que Boluarte, Oscorima ha tenido diversos cambios de versión respecto a la procedencia de los relojes.

Una semana después de que estallara el escándalo por el caso Rolex y que se revelaran sus visitas a Palacio, el gobernador negó haber rechazado a la presidenta dicho accesorio y calificó de “patrañas” los rumores respecto al presunto obsequio que le habría hecho a Boluarte.

“Voy a ser enfático. Esto es una patraña de personas malas que quieren hacerle daño a la presidenta de la República. Yo no tengo que ver absolutamente en este tema”, dijo desde Ayacucho tras insistir en que todo esto es una “mentira”.

LEA TAMBIÉN: Perú Libre plantea crear una comisión especial en el Congreso que investigue el caso Rolex

Unos días después, Oscorima, al ser entrevistado por Cuarto Poder, volvió a negar que le haya regalado un reloj a Boluarte, tal como se rumoreaba. Frente a las cámaras mostró un Rolex de oro rosa y dijo que lo había comprado en la Casa Banchero el año pasado.

Según dijo, lo había comprado para una familiar “muy querida”; sin embargo, no quiso revelar su nombre. Además, remarcó que no le regalaría un Rolex a un presidente.

Precisamente, por esos días se reveló que la autoridad regional compró dicho accesorio el mismo día del cumpleaños de la jefa de Estado. Por la tarde, visitó la sede de Palacio de Gobierno a fin de reunirse con Boluarte.

A inicios de abril, Oscorima acudió a la Fiscalía para declarar en calidad de testigo; sin embargo, decidió guardar silencio. En diálogo con Canal N, su abogado negó que este haya regalado o prestado relojes a Boluarte.

“No, no está admitida (…) no es la versión que yo tengo del señor Oscorima”, dijo Abanto al ser consultado por la posibilidad de que el gobernador haya prestado los relojes a la jefa de Estado.

Sin embargo, un día después tuvo que retroceder en su declaración luego que Boluarte admitió en una conferencia de prensa que los relojes pertenecían a Oscorima y que esta se las cedió en calidad de préstamo.

El abogado confirmó que el gobernador compró un Rolex para la jefa de Estado con el propósito de obsequiárselo; no obstante, dijo que esta no aceptó el regalo porque le preocupaba tener que declararlo. En ese sentido, ambos habrían quedado en que sería un préstamo.

Tras añadir que fueron tres lo accesorios que fueron prestados a la mandataria, consideró que su cliente cometió un “error político” al realizar dicha acción.

LEA TAMBIÉN: Gobernador del Cusco revela ante Fiscalía que Oscorima le propuso venderle un reloj Rolex

En paralelo a estas declaraciones, la Fiscalía no solo incautó estos accesorios, sino que también incluyó al gobernador en la investigación seguida contra la jefa de Estado.

Al ser nuevamente entrevistado por Cuarto Poder, el abogado explicó que se trató de “un préstamo indeterminado” y que el gobernador le dijo a la mandataria que le devuelva dicho accesorio “cuando le parezca”.

Humberto Abanto señaló que dos de los tres relojes Rolex prestados a la presidenta Dina Boluarte pertenecen al hijo del gobernador de Ayacucho. Fuente: Poder Judicial.

El último jueves, Abanto reveló que dos de los tres relojes realmente pertenecerían al hijo de Oscorima y que su cliente solo habría comprado un Rolex y una pulsera Bangle Brillantes, pero no dio mayores detalles.

Para el Ministerio Público, el constante cambio de versión de los investigados en el marco del caso Rolex “nos llevan a un escenario de incredulidad de lo acontecido”.

“Es por ello que el Ministerio Público ha decidido ampliar la investigación en los términos ya señalados, al existir serios indicios de criminalidad de que estos bienes (relojes Rolex) fueron entregados como beneficio”, advirtió el fiscal adjunto supremo Hernán Mendoza durante la audiencia judicial de la semana pasada.