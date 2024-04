Humberto Abanto, abogado de Wilfredo Oscorima, gobernador de Ayacucho, contó detalles a Gestión sobre cómo se realizó la audiencia de este miércoles en el Ministerio Público en el marco de las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte. Como se recuerda, la Fiscalía decidió incautar tres relojes de marca Rolex y una pulsera de oro.

Según manifestó el letrado a nuestro medio, al consultar al final de las diligencias si la calidad de su patrocinado cambiará de testigo a investigado, señaló que en Fiscalía aún están evaluando esta posibilidad. Sin embargo, manifestó que en todo momento el funcionario ha colaborado con las citaciones y con los pedidos de las autoridades.

“Aún están evaluando si Oscorima pasará de testigo a investigado. Él en todo momento se mostró abierto a las investigaciones, está participando activamente a cada uno de los llamados y cuando no lo ha hecho es por cuestiones de su agenda como gobernador”, indicó.

Consultado sobre la incautación de los relojes Rolex, Abanto mencionó que la medida le parece injusta, ya que cuando fue citado para la exhibición de estos accesorios, ellos accedieron al llamado sin ningún problema. Incluso, el pedido solo fue por el modelo Datejust 36, pero decidieron presentar dos relojes adicionales.

Ante esto, el abogado de Oscorima indicó que apelarán a la medida para que estos objetos sean devueltos al gobernador regional.

“Cuando nos llamaron para exhibir los relojes, accedimos inmediato porque no hay nada que ocultar. No hay peligro de exhibición. Por tal motivo no es justo la medida que ha tomado la Fiscalía, presentaremos nuestra oposición”; precisó.

Pulsera incautada

Sobre la pulsera que fue incautada este miércoles por la Fiscalía, el letrado nos indicó que se trata de la pulsera de oro de marca Bangle, la misma que habría sido prestada a Dina Boluarte para que la usara en sus actividades oficiales.

Como se recuerda, el dominical Cuarto Poder dio detalles sobre esta pulsera, señalando que se trata de una pieza de alto valor, la cual cuenta con 94 diamantes de corte brillante de 0,76 quilates. Es en oro amarillo de 18 quilates. Además, tiene 5 diamantes de corte pera de 1 quilate.

Además, se conoció que dicha certificación estaba a nombre de Wilfredo Oscorima, cuya compra fue el 25 de julio de 2023 y el cual tuvo un costo de US$ 13,650.

La tarjeta de la pulsera utilizada por la presidenta Dina Boluarte hallada en su casa el pasado 29 de marzo. (Foto: Captura Cuarto Poder)

Valer pide que Oscorima pase de testigo a investigado

Héctor Valer, secretario de la Comisión de Fiscalización del Congreso, adelantó que solicitará que Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho, pase de testigo a investigado con el fin de que pueda responder por la procedencia de los relojes Rolex que habría entregado a la presidenta Dina Boluarte y otros funcionarios.

“Ese es mi posición y así lo plantearé ante la Comisión de Fiscalización para solicitar que el señor Wilfredo Oscorima pase de testigo a investigado. Primero, porque hay contradicciones en sus manifestaciones y sus conductas dolosas es por conocimiento y voluntad. Es decir, el señor Oscorima mintió ante todo el país por el tema de los relojes Rolex y luego manifiesta que sí le habría prestado a la señora presidenta de la República y la mandataria lo ha confirmado”, dijo.

