La situación judicial del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, se complica cada vez más. Punto Final publicó extractos de la declaración que brindó el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, ante la Fiscalía de la Nación el pasado 4 de abril.

Esto, en el marco de la investigación que se le abrió a la presidenta Dina Boluarte por el caso Rolex.

De acuerdo a dicho dominical, Salcedo aseguró ante los fiscales que Oscorima le propuso venderle un reloj Rolex. El accesorio, de color dorado, se le fue entregado durante un desayuno en un restaurante miraflorino, el pasado 17 de enero.

“Me lo proporcionó para que lo pueda usar como presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, como también me propuso vendérmelo, no me precisó el monto por el cual quería venderme dicho reloj, tampoco acordé los términos de devolución de dicho reloj, solamente (le dije) que si me animaba a comprárselo le iba a comunicar”, señaló la autoridad del Cusco en su declaración.

“Me lo entregó (el reloj) sacándoselo de la muñeca y me lo dio, todo ello con motivo de mi presencia en la ciudad de Ayacucho”, añadió.

Respecto a si Oscorima, luego de que se hiciera pública la denuncia por el caso Rolex, se comunicó con él para dialogar sobre la devolución del reloj, Salcedo aseveró que el gobernador le dijo que tenía que devolver el accesorio.

“En el momento que salió el escándalo de los relojes, yo le indiqué al gobernador Oscorima, en fecha 21 de marzo de 2024 (…) le indico que el reloj que me proporcionó aparece en las fotografías del evento en Ayacucho y le remito las fotos, a lo que él me responde que tengo que devolvérselo y así lo hice”, apuntó.

Según dijo, la devolución del Rolex se realizó en la casa de Oscorima, ubicada en Surco, días antes de declarar ante el Ministerio Público.

No asistió al Congreso

La semana pasada la comisión de Fiscalización citó a Salcedo a fin de que informe, entre otras cosas, sobre el reloj Rolex que le prestó Oscorima; no obstante, la autoridad regional no asistió al Parlamento y pidió reprogramar dicha convocatoria.

Una actitud similar adoptó el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, quien también fue citado por el mismo grupo de trabajo.

El que sí asistió al Parlamento fue el mismo Oscorima. El gobernador de Ayacucho, junto a su abogado, se hicieron presentes ante el grupo de Fiscalización; sin embargo, este decidió acogerse al derecho de silencio y no responder nada que esté sujeto a este tema.

