La presidenta de la República, Dina Boluarte, sufrió un revés judicial en su intento por anular el allanamiento a su vivienda, ubicada en el distrito de Surquillo, y Palacio de Gobierno en el marco del caso Rolex. Ambas diligencias se llevaron a cabo el pasado 29 de abril.

El Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Lima rechazó el habeas corpus presentado por el abogado Marcos Riveros, quien buscaba dejar sin efecto la medida impulsada por la Fiscalía de la Nación y autorizada por el Poder Judicial.

En su demanda, el abogado alegó que el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, no había jurado en el cargo ante Boluarte y, por lo tanto, se trataría de un fiscal deslegitimado, con lo cual sus acciones procesales realizadas “serían nulas”.

A su juicio, para iniciar un proceso penal a un presidente de la República se requiere como paso previo la denuncia penal ante el Congreso por parte de la Fiscalía de la Nación, algo que, según dijo, no había ocurrido. En ese sentido, consideró que se estaba “violentando el debido proceso”.

No obstante, el juzgado consideró que los actos del Ministerio Público no suponen una incidencia negativa directa y concreta en la libertad personal y mucho menos una amenaza hacia la jefa de Estado, por lo que determinó que no corresponde realizar control constitucional a través de un habeas corpus, tal como pretendía Riveros.

“Sin perjuicio, de lo antes referido se debe considerar que cuanto a lo estipulado en la Ley Orgánica del Ministerio Público respecto a que el Fiscal de la Nación presta juramento para ejercer el cargo ante el Presidente de la República, solo resulta aplicable en el caso del Fiscal de la Nación Titular, lo que no se da en el presente caso al tratarse de un Fiscal interino, por lo que las actuaciones del fiscal Juan Carlos Villena no están deslegitimadas”, se lee en el fallo judicial.

En la resolución se precisa que si bien el presidente solo puede ser acusado por los supuestos que prevé el artículo 117° de la Constitución, esto no es ningún impedimento para que se pueda iniciar una investigación preliminar en su contra, siempre que existan justificaciones razonables y suficientes para dicha decisión.

Desautorizó presentación de habeas corpus

A fines de marzo pasado, el abogado de Boluarte, Mateo Castañeda, envió un oficio al Poder Judicial a fin de informarles que su clienta desautorizó el habeas corpus presentado por Riveros para anular los allanamientos a su casa y Palacio.

“La señora Presidente desautoriza el oficioso Habeas Corpus presentado por el abogado Marco Riveros Ramos. No es parte de la defensa de la señora Presidente”, indicó a través de las redes sociales.

¿Qué se le incautó a Boluarte en su vivienda de Surquillo? Según el acta de incautación, la documentación del reloj Rolex que usó la mandataria en actividades oficiales se halló en uno de los ambientes del recinto que es utilizado como biblioteca. Se trata de un tarjetero con una descripción “Rolex” de color verde, y contenía en su interior un cuadernillo verde con la descripción “Warrantty Booklet” “WOLRDWIDE SERVICE”.

Asimismo, se incluye en la resolución la declaración de Héctor Banchero Herrera, gerente general de Casa Banchero, quien el pasado 25 de marzo indicó que el número de serie de un Rolex es único para cada uno de estos relojes.

El certificado de garantía que se encontró corresponde al de un Rolex modelo 126284BRB. En la web de la marca Rolex, ese código corresponde al modelo Datejust 36, cuyo precio oscila entre los $8,800 y los $25,300 en la casa Banchero.

