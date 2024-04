Tras declarar a la Fiscalía por más de cinco horas sobre el caso Rolex , la Presidenta de la República del Perú, Dina Boluarte, realizó una conferencia de prensa donde cambió de versión sobre el origen de estos relojes de alta gama.

La mandataria señaló que los relojes Rolex fueron un préstamo que le hizo su “amigo”, el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima . Recordemos que tras destaparse la denuncia, la primera versión de Boluarte ante la prensa fue indicar que el artículo de lujo era de “antaño y es fruto de mi esfuerzo y trabajo” .

“Debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes que mi amigo Wilfredo Oscorima, mi hermano, me lo haya prestado, quizás en el ánimo de querer representar bien a mi país, me llevaron aceptar ese préstamo, los cuales ya los he devuelto·, afirmó la presidenta Boluarte en conferencia de prensa.

Dina Boluarte cambia de versión: no eran de antaño, fueron prestados

Asimismo, la mandataria afirmó que los relojes Rolex no eran de su propiedad y es por eso que no los registró en su declaración de bienes y de renta.

Sin embargo, dicha versión contradice lo que dijo un 15 de marzo de 2024 , cuando la prensa le preguntó si el reloj de US$ 14,000 que tenía en la muñeca durante eventos públicos y revelados por el medio La Encerrona eran suyos , a lo que contestó: “lo que quiero decirle, no a la noticia tendenciosa, sino al Perú entero: Trabajo desde mis 18 y lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y trabajo (...) El artículo en particular es de antaño. Lo uso eventualmente, y lo que quiero decir es que he entrado a Palacio con las manos limpias y así saldré, como lo he prometido al pueblo peruano. Y no solo porque lo he prometido, sino porque en mi ADN está no ser corrupta”, aseguró en su momento.

Hoy en la conferencia de prensa le preguntaron si había mentido al país, cuando al principio dijo que eran suyos los relojes y ahora son supuestamente “prestados”; ella contestó que “cuando declaré esa mañana a la salida del Legado no me refería a lo que usted tendenciosamente dice ‘regalo de un Rolex’, hablaba de este reloj (lo muestra a las cámaras), que le dijeron el cuarto Rolex, es de mi propiedad y lo compre hace más de dos años en Davos (Suiza)”, aseguró.

Boluarte declarando el 15 de marzo en Legado, tras la difusión de la investigación de La Encerrona sobre sus Rolex.

Dina Boluarte contradice al abogado de Oscorima

Si fuera cierto lo que dice Boluarte sobre los Rolex, no solo se contradice ella misma, también al abogado de Wilfredo Oscorima, que señaló en Canal N que su patrocinado no le había regalado ni mucho menos “prestado” un Rolex a la presidenta Boluarte.

“Lo que mi cliente niega terminantemente es haber regalado relojes o pulseras a la señora presidenta. (...) Él me dice que no lo ha hecho. (...) (¿Niega también la posibilidad del préstamo?) Así es”, declaró en su momento Humberto Abanto, abogado de Oscorima.

Asimismo, el propio Oscorima negó que haya regalado el Rolex a la presidenta, pero, admitió que sí le obsequió un “retablo ayacuchano, pan chapla y queso ”.

“(¿Usted nunca ha regalado un Rolex? No nunca (¿pero sí a un familiar? A un familiar sí, a autoridades no”, declaró Oscorima en su momento.

El abogado Oscorima tuvo una entrevista anoche con Canal N, un día antes de la declaración de Boluarte ante la Fiscalía sobre el caso Rolex.

Los tarjeteros Rolex hallados en su vivienda se le olvidó devolver a su amigo Oscorima

Entonces, ¿por qué Boluarte aceptó el presunto préstamo de los Rolex a Oscorima? Según la información a la que accedió Latina Noticias, a la Fiscalía, durante las diligencias, Dina Boluarte habría declarado ante el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, que Oscorima le había prestado el Rolex porque “la veía mal vestida y debía reunirse con autoridades y altos funcionarios”.

Pese a haber declarado sobre los Rolex, Boluarte no exihibió los Rolex que ha venido luciendo, porque asegura ya los devolvió: que se los prestó Wilfredo Oscorima.

Por otro lado, cuando se le preguntó sobre el tarjetero Rolex que había encontrado la Fiscalía tras el allanamiento en su vivienda, declaró que “la tarjeta que encontraron en mi domicilio no estaba escondida, estaba en mi estudio en una cartuchera donde están guardadas mis tarjetas de mi trabajo profesional, y al momento de devolver los relojes a mi amigo Wilfredo, seguramente se me habrían quedado por olvido”, culminó.

