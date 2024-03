La presidenta de la República, Dina Boluarte, se refirió a la interpelación que realizó el Pleno del Congreso el jueves a los ministros del Interior y de Cultura, así como a la presencia de los legisladores durante el pliego de preguntas.

“La confianza la tienen todos los ministros y el premier, sin embargo, siempre he dicho que están en constante observación y evaluación. El equipo está unido, conjugado, y seguimos apostando por la patria”, sostuvo.

Sobre la presencia de los congresistas en el Hemiciclo durante las respuestas de los ministros, la mandataria dijo que ‘respetos guardan respetos’.

“Si el Congreso dentro de su trabajo de fiscalización invita los ministros a una interpelación, lo mínimo que hay que hacer es estar presentes para poder escuchar al ministros que con anticipación ha preparado su exposición”, mencionó tras hacer un recorrido las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional como parte de su compromiso de asegurar el éxito de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2027.

Insistió que en que si los congresistas piden una reunión, pero luego no los reciben es una falta de respeto

“Creo que tenemos que empezar por respetarnos, para que en vivo podamos hacer las preguntas, porque el interés era de más de 90 congresistas -de acuerdo a las firmas - pero esa cantidad no estaba en el parlamento”, resaltó.

En esa línea, dijo que espera que en adelante se mire que los congresistas estén presentes, “interesados en escuchar lo que los ministros van a desarrollar en la interpelación”.

Expectativas de Lima 2027

En otro momento Boluarte comentó sobre el impacto en la generación de empleos que tendrá la realización de los Panamericanos 2027 en Lima.

“[Se estima] 50 mil puestos de trabajo. Por eso es importante que todo el Perú y todos nos pongamos a trabajar unidos por el desarrollo del país, porque solo generando trabajo, empleos, vamos a reducir la delincuencia que aqueja a nuestro país”, dijo.

“Todo el tema de la delincuencia es un tema articulado. Si no hay trabajo van haber más delincuentes, pero si hay trabajo habrá menos. Pero, para que haya trabajo debe haber inversión y para eso tenemos que decir allá afuera y adentro que el Perú es garantía para los inversionistas”, resaltó.

Rolex de US$ 14 mil

Al ser consultada sobre los cuestionamientos por tener un reloj Rolex de 14 mil dólares, la jefa de Estado respondió: lo que quiero decirle, no a la noticia tendenciosa, sino al Perú entero: Trabajo desde mis 18 y lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y trabajo.

“El artículo en particular es de antaño. Lo uso eventualmente, y lo que quiero decir es que he entrado a Palacio con manos limpias y así saldré, como lo he prometido al pueblo peruano. Y no solo porque lo he prometido, sino porque en mi ADN está no ser corrupta”, concluyó.