El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, señaló que el Ejecutivo se ha comprometido a reducir la pobreza, que en el 2023 alcanzó al 29% de los peruanos, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El jefe de Gabinete se mostró optimista al destacar que durante el primer trimestre de este año las cifras son esperanzadoras al registrar un crecimiento de 2.85%, el cual esperan que se duplique en el segundo trimestre.

En esa línea, reiteró el compromiso del gobierno para impulsar el crecimiento económico del país para el 2024. “Los datos del INEI nos enfrentan a un reto mayor: a redoblar los esfuerzos en el trabajo que realizamos. Combatiremos la pobreza con reactivación económica y restablecimiento de la seguridad ciudadana”, indicó.

Además, manifestó que los programas sociales implementados el año pasado permitieron contener el incremento de la pobreza monetaria. Recordó que en el 2023 se registraron protestas en diferentes regiones, las amenazas de un eventual fenómeno de El Niño y el impacto del ciclón Yaku, derivando en un decrecimiento del 0.6%.

“Para este año tenemos mucha confianza de que la situación será revertida poco a poco”, puntualizó.

Inversión privada

El primer ministro destacó que existe confianza para invertir en el Perú, resaltando las adjudicaciones de los proyectos Anillo Vial Periférico, por US$ 3,400 millones, Nuevo Terminal Portuario de San Juan de Marcona, por US$ 405 millones, y la reciente Oferta Pública de Adquisición (OPA) previa por Enel Generación de US$ 1,360 millones.

También subrayó que ya se firmó el contrato con Canadá para la ejecución de la tercera etapa del proyecto Chavimochic y se está impulsando Majes Siguas y el Alto Piura. “Se está trabajando de manera constante con el propósito fundamental de generar una reactivación económica concreta”, aseveró.