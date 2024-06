En diálogo con Gestión, el legislador de dicha agrupación, Alejandro Muñante, no solo hace un análisis de lo que fue la gestión de Alejandro Soto en la presidencia del Congreso, sino también evalúa las posibles alianzas que impulsarían con otros grupos de cara a esta contienda interna en la institución.

-A casi un mes para que culmine la gestión de Alejandro Soto al frente de la presidencia del Congreso, ¿cómo la califica?

Creo que ha hecho su máximo esfuerzo en cuanto a su labor como presidente del Congreso. Claro que no ha sido la mejor gestión que hemos tenido, pero de una u otra manera ha tratado de guardar un orden. Creo que algo que se le puede reconocer a Alejandro Soto es, por ejemplo, la puntualidad de los plenos. Él dice a las 10 a.m. y a las 10:00 a.m. en punto inicia. No era como en otros casos en las que se programa un Pleno para las 10:00 a.m. y empezaba a las 11:00 a.m. Entonces, creo que en esos casos sí se ha mantenido un orden.

-¿Qué otro aspecto más destaca?

Lo mismo sucede en cuanto al desarrollo de las sesiones de la Junta de Portavoces, porque antes había un desorden terrible, por ejemplo, se pedían la priorización de proyectos de ley en el Pleno y, después, aparecían las actas virtuales para poder ingresar otros temas más a la agenda, había un desorden terrible. En cambio, lo que se ha hecho en la gestión de Soto es darle a cada bancada, según la proporcionalidad, la posibilidad de presentar uno o dos proyectos, de tal manera que ese proyecto que ellos buscan priorizar se ve de todas maneras. Eso, para mí, es saludable, porque hizo algo que en otras gestiones no se había hecho; sin embargo, también hay críticas.

-¿Cómo cuáles?

La crítica que sí mantengo respecto a Soto es, en principio, la emisión de bonos en favor de congresistas que, finalmente, nunca se pudieron justificar. Hubo un gran problema de la Mesa Directiva y es que no se dio respuesta, o nunca se informó a la prensa de los pormenores de estas decisiones. Los congresistas éramos los que respondíamos ante los medios sin saber exactamente por qué es que se habían dado estos bonos. El otro aspecto negativo es que, por supuesto, mantuvo una relación muy distante con los medios de comunicación, pese a que nosotros necesitábamos que él, como presidente del Congreso, salga a defender el fuero parlamentario y, hasta el día de hoy, no lo hace.

-Precisamente, Soto ya lleva cerca de 10 meses en cura de silencio y no ha querido dar la cara ante las denuncias y cuestionamientos que pesan en su contra...

No ha habido una respuesta clara y oportuna de su parte y todo eso ha mellado definitivamente la imagen del Parlamento. Soto bien pudo haber tenido una justificación clara, bien pudo haberse defendido y ya la población, en base a ello, sacaba sus conclusiones. Su gran problema fue su silencio y debido a eso se han tejido muchas críticas y fortalecido narrativas que han terminado de menoscabar mucho más la imagen del Parlamento.

-Pese a todo esto, desde APP hablan de una posible reelección de Soto en la presidencia del Congreso, ¿qué le parece?

Creo que no hay posibilidad de que Soto se reelija en el cargo. No recuerdo la última vez que un presidente del Congreso se haya reelegido, salvo el caso, por ahí, de Luz Salgado, me parece. El Parlamento tiene que refrescarse y debe elegirse una nueva Mesa Directiva, que debe aprender de los errores de la gestión pasada y mejorar. No podría seguir el mismo patrón que hasta el día de hoy hemos tenido.

-Si no fuera Soto el candidato de APP, ¿apoyaría que otro legislador de ese partido postule a la presidencia del Congreso?

Depende de los consensos a los que se arribe. Hoy en día Renovación Popular, a diferencia de cuando estaba el almirante (Jorge) Montoya al frente, tiene una política abierta al diálogo y consenso, para poder lograr encaminar al Parlamento y no andar con personalismos. Entonces, si las fuerzas políticas deciden darle nuevamente la presidencia a APP, bueno, será parte del consenso y de la negociación a la que ellos arriben.

-Entonces, ¿apoyarían una reelección de APP en la presidencia del Congreso?

Si ese es el acuerdo finalmente y APP lidera una lista en la que hayan personas decentes y que representen a la gran mayoría, creo que no habría problemas. O sea, no haremos cuestión de estado por una reelección de APP en la presidencia del Congreso. Obviamente, nuestra recomendación es que se pueda variar o que sea otra bancada la que presida la mesa, que creo que sería lo mejor, pero si al final ellos deciden mantenerse en el cargo y las demás bancadas así lo permiten, será cuestión de marcar correctamente los puntos en común y, de acuerdo a ello, establecer una agenda legislativa que puede sacar adelante al país.

-En APP ya figuran como precandidatos Eduardo Salhuana y Lady Camones…

Lady Camones tiene experiencia, pude acompañarla unos días en la mesa antes de que sea censurada en el cargo y creo que tiene los pergaminos para poder ser presidenta del Congreso o parte de la Mesa Directiva. Eduardo Salhuana también los tiene. Es un congresista que tiene una muy buena capacidad de articulación, sabe expresarse, defiende sus ideas, pero creo que Camones podría tener un mayor consenso dentro de los demás partidos. Así que creo que Camones está aventajada en ese sentido.

-En lo personal, ¿respaldaría a Camones para el cargo antes que a Salhuana?

No me toca a mí tomar decisiones de esa naturaleza porque, finalmente, las decisiones las vamos a tomar en bancada y en conjunto. Tengo una simpatía por Camones porque la acompañe en la Mesa Directiva y, en ese tiempo, demostró que podía tener un trabajo más aceptable en ese sentido.

-Luis Aragón señaló que Soto no era el que gobernaba en el Congreso, sino César Acuña, ¿no le preocupa la injerencia que podría tener el gobernador en las decisiones de la Mesa Directiva?

Entiendo que el señor Aragón brinde ese tipo de comentarios porque prácticamente a Acción Popular no lo gobierna nadie, no tiene ninguna dirigencia partidaria fuerte, no se sabe quiénes son sus líderes. Los partidos tienen a sus líderes y sería ilógico pensar que un legislador que viene de un partido con una infraestructura, no reciba una influencia de sus líderes. O sea, yo, por ejemplo, no podría asimilar que alguien de RP pueda estar completamente distanciado del partido o del líder del partido (Rafael López Aliaga).

-Entonces, ¿no ve un problema en eso?

Eso siempre va a existir. La gente ha votado por esos congresistas teniendo en consideración eso y no es malo tampoco, porque de una u otra manera un político siempre tiene que estar arraigado a su partido y recibir consejos de su CEN. Eso no es malo, lo malo es que se cometan delitos en función a eso.

Para Alejandro Muñante, el gran problema de Alejandro Soto fue su silencio, ya que debido a eso se han tejido muchas críticas y fortalecido narrativas en contra del Congreso. Foto: Congreso de la República.

Candidatura de RP, relación con Fuerza Popular y la izquierda

-RP busca ser parte de la Mesa Directiva, ¿en caso no logren la presidencia, accederían a una vicepresidencia?

Renovación Popular sí tiene la aspiración legítima de poder participar en la Mesa Directiva. Si no es en la presidencia, que ya nos tocaría por los años que han pasado y porque nuestra bancada ya creció, sería en una vicepresidencia y las demás fuerzas políticas deben entender eso, ya que también se trata de gestos con el resto.

-¿Ya es oficial la candidatura de Norma Yarrow como su candidata a la Mesa Directiva?

Va a depender de una decisión de la bancada, que se reunirá para ver eso y, de acuerdo a ello, se emitirá un comunicado para ratificar si la congresista es nuestra candidata a la Mesa Directiva; sin embargo, lo más probable es que lo sea.

-¿Qué tan cierto es el rumor de que hay un preacuerdo para que Camones vaya a la presidencia del Congreso y Yarrow a la primera o segunda vicepresidencia?

Se hablan muchas cosas, pero ahora todo está a nivel de conversaciones, porque son especulaciones.

-¿Han tenido reuniones no oficiales con algunas bancadas?

Todavía no. Estábamos ocupados en terminar bien la legislatura, teníamos leyes importantes por sacar. Las verdaderas negociaciones empezarán formalmente a partir de la próxima semana.

-Respecto a la lista que se llegue a conformar, parece que el Bloque País (antes denominado Bloque Democrático) continuará unido, ¿cómo su bancada entrará a tallar en el grupo?

RP se ha reinventado y nosotros desde un primer momento estuvimos en el Bloque Democrático. Lamentablemente algunas discrepancias y liderazgos internos no contribuyeron al beneficio del grupo parlamentario, por eso es que no teníamos mayores oportunidades; sin embargo, ahora que las cosas son muy distintas buscamos ser parte del bloque, siempre y cuando tenga al país como su máximo interés.

-¿A qué se refiere?

Renovación Popular mantendrá su principio, por supuesto, y no tranzaremos con lo que sea incorrecto, desleal o perjudicial para el país, venga de la bancada que venga. Pero si todo se mantiene en el margen de lo correcto, de los principios y valores que nosotros practicamos, por supuesto que seremos aliados y no queremos ser un tropiezo para nadie.

-En la elección anterior su bancada puso reparos y se opusieron a ser parte de una Mesa Directiva con Perú Libre (PL), ¿casi un año después esta postura ha cambiado?

Nuestro rechazo a PL el año pasado fue una expresión del vocero en ese momento (Jorge Montoya), digamos que no era una posición de bancada. Muchas cosas se dijeron de parte del vocero a nombre de la bancada, pero el grupo parlamentario jamás lo había avalado. Eso también fue uno de los detonantes que hicieron que hoy RP sea otra bancada.

-Entonces, ¿esa postura ha cambiado?

En esos momentos habían ciertas dudas porque no se sabía en donde iba a caer la Mesa Directiva. Ya no estaba Pedro Castillo en el poder y las fuerzas políticas se habían reorganizado. Es más, era muy probable incluso que la izquierda, si se unía, se llevara la mesa. Entonces, eso ya cambió. Creo que PL, al estar en la Mesa Directiva con Waldemar Cerrón, ha demostrado que realmente sí se puede hacer una especie de unidad en torno a lograr un mejor posicionamiento del Congreso, de la agenda legislativa, y el señor Waldemar Cerrón lo ha demostrado. Si hay otra bancada de izquierda que asume ese mismo rol, creo que no habría ningún problema de que alguien de ellos puede estar en la mesa.

-¿Cómo cuáles?

Claro, puede ser el Bloque Magisterial o Perú Bicentenario. Bueno, también se sabe que Podemos Perú está sumando más congresistas a sus filas. El problema de Podemos Perú es que no tiene una definición clara de qué es lo que quiere. Es una mescolanza de distintos congresistas que vienen de diferentes bancadas. En cambio, desde PL y otras grupos de izquierda se sabe masomenos qué cosa quieren y cuál es su filosofía.

-¿Cómo está actualmente la relación entre Fuerza Popular (FP) y su bancada?

Fuerza Popular siempre va a tener la fuerza decisoria, porque representa la primera minoría en el Congreso. Con ellos tenemos más coincidencias que diferencias, así que yo creo que el fujimorismo de todas maneras participará en la lista a la Mesa Directiva. Digamos que eso ya está casi por sentado. Con ellos hemos tenido algunas diferencias en torno a algunas leyes o forma de concebir la política, pero que son parte de la naturaleza del parlamento. No vamos a coincidir al 100% y las cosas que están mal las hemos tenido que decir y no hemos personalizado absolutamente nada. Lo que nosotros cuestionamos son las políticas, las decisiones en el Parlamento y eso hace que podamos sentarnos en una mesa sin ningún problema.

-Algunas voces se han mostrado a favor de que FP postule a la presidencia del Congreso, ¿lo respaldaría?

Depende de quién quiera presidirlo y si las fuerzas políticas así lo deciden. Por ejemplo, se habla mucho de la participación de la congresista Patricia Juárez, que me parece buen prospecto. Creo que es alguien preparada para el cargo y no tendría ningún cuestionamiento a su candidatura; sin embargo, dudo mucho que Fuerza Popular quiera presidir el Congreso porque ellos están muy bien posicionados en la primera vicepresidencia, ya que desde ahí hacen su trabajo político.

Alejandro Muñante consideró que Perú Libre demostró con la participación de Waldemar Cerrón en la segunda vicepresidencia del Legislativo que la izquierda sí puede ser parte de la Mesa Directiva. (Foto: Congreso)

¿Qué bancadas podrían integrar la lista a la Mesa Directiva?

-Hasta el momento, ¿qué bancadas podrían integrar la lista a la Mesa Directiva que tienen en mente?

Yo creo que Fuerza Popular de todas maneras va a estar y Renovación Popular aspira a estar. Podría estar también alguien de APP, aún no se sabe, y el cuarto integrante podría ser alguien de izquierda o de Podemos Perú. Más o menos creo que esa podría ser una buena conformación y que en estos momentos tendría mayor consenso, pero bueno, todo puede cambiar.

-¿De qué forma?

Podría ser que Podemos Perú y Somos Perú se vayan con las bancadas de izquierda y logren la mayoría; entonces, también podría darse ese caso. Todavía todo es muy incipiente.

-¿Y cómo quedaría Avanza País en la lista?

Sinceramente creo que Avanza País, por un tema de equidad y alternancia, tendría que salir y RP asumiría ese puesto; sin embargo, tampoco los descartamos porque si finalmente la voluntad política de las bancadas es que ellos estén ahí en la Mesa Directiva, bueno, será la decisión de las fuerzas políticas, pero creo que Avanza País ya ha tenido tres representaciones y prácticamente todos los años han tenido a alguien en la mesa. Entonces, por un tema de equidad creo que tendrían que ceder su lugar.

-¿Qué factores se tomarán en cuenta al momento de evaluar a los integrantes de la lista a la Mesa Directiva?

La tarea de los que van a negociar la nueva Mesa Directiva es jalar la mayor cantidad de congresistas posibles y formar realmente un gran consenso en el Parlamento. Entonces, definitivamente habría que acudir a esas bancadas que cuentan con la mayor cantidad de legisladores y definir una línea de acción común que pueda representar los intereses de la institución y no los de un partido en particular. Creo que Podemos Perú puede sumar mucho en el sentido de que tiene casi más de 10 congresistas.

-Entonces, ¿para ustedes es clave la participación de Podemos Perú?

Puede ser una fuerza aliada importante en la nueva Mesa Directiva, así que eso se determinará en las negociaciones. Por ejemplo, si Fuerza Popular, Renovación Popular, APP, Avanza País, Somos Perú y Podemos Perú se juntan, ya llegamos a la mayoría, pero la idea es hacer una mesa un poco más diversa.

-Si Podemos Perú se adhiere a la lista y en lugar de una vicepresidencia exigen la presidencia de la comisión de Presupuesto, ¿se la darían?

Seguro lo van a pedir como alternativa a no participar en la Mesa Directiva. Se sabe que la comisión de Presupuesto es una de las comisiones más importantes que tiene el Congreso. Entonces, podría ser una pretensión, no lo sé, tendríamos que conocer todavía eso en la mesa de negociaciones.

-¿Pero accederían al pedido?

Podemos Perú ya presidió esa comisión, así que si lo hicieron antes no creo que haya cambiado el hecho de cerrar toda posibilidad de dárselo ahora, pero creo que la presidencia de la comisión de Presupuesto debería variar de bancada. Me parece importante que ninguna bancada amarre una comisión tan importante como esa. Está bien esa alternancia y debería ser otra bancada la que lidere esa comisión.

-En ese sentido, ¿no apoyarían que Podemos Perú presida el grupo de Presupuesto?

A mi juicio, no. Ahorita pienso así, pero si al final la mayoría decide lo contrario, qué podemos hacer.

-¿Cuándo ya tendrían una idea final de las bancadas que integrarán la lista?

Eso es indescifrable. Como te digo, la última experiencia que tuvimos nos dice que recién un día antes se supo la conformación, ya que hubo humo blanco al final y todo el mundo especulaba. Aspiro que esto se defina lo más pronto posible y así evitamos la incertidumbre. Esperamos que sea en el transcurso de una o dos semanas.

