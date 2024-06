El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga , presentó la unión electoral entre Renovación Popular (RP) y el Movimiento Esperanza Región Amazónica Loreto . Entre sus propuestas para un eventual gobierno indicó que priorizará con una cantidad mínima de ministerios.

“El Estado tiene que ser pequeños, con una cantidad mínima de Ministerios, lo pusimos en su momento en nuestra plan de gobierno anterior para que sobre dinero y así hacer obras”, comentó el alcalde de Lima en conferencia de prensa en Loreto.

Sobre su posible salida como alcalde de Lima para postular a la presidencia en 2026, López Aliaga negó que vaya a renunciar y aseguró que le “quedan todavía dos años de bastante trabajo”.

Recordemos que el alcalde no descartó postular a la Presidencia de la República en el año 2026, pese a que su mandato se extiende hasta finales de ese mismo año. “Tengo muchos temas, podría dedicarme a mi vida privada, pero si veo que el Perú, de acá a dos años, no tiene una definición clara, sí lo estoy pensando (postular a la presidencia el 2026), porque yo no voy a permitir que el Perú vuelva a tener la locura que vivimos con el señor (Pedro) Castillo”, declaró López Aliaga a Panorama.

Durante la presentación de la alianza entre RP y el Movimiento Esperanza Región Amazónica, Jorge Mera, líder de la agrupación, cuestionó al gobierno de Dina Boluarte. “Para nosotros no hay un buen gobierno, ni el Ejecutivo y Legislativo; por eso Loreto es la región más pobre y última lugar en competitividad”.

Rafael López Aliaga asumió como alcalde de Lima el 1 de enero de 2023, por lo que su mandato culmina en diciembre de 2026. En tanto, los comicios para elegir al próximo presidente están previstos para abril de ese año, por lo que debería renunciar a su actual cargo antes de culminar su mandato si opta por postular.