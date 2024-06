Así lo señaló a Gestión el legislador Flavio Cruz, tras precisar que, en este momento, no es prioridad el continuar el acuerdo con Fuerza Popular (FP), suscrito el año pasado.

El congresista también hace un análisis de la gestión de Alejandro Soto, así como defiende la aprobación de la ley que exonera de responsabilidad penal a los partidos políticos por los delitos que cometen sus integrantes.

-A menos de dos meses para culminar la gestión del presidente del Congreso, Alejandro Soto, ¿cómo la evalúa?

Bueno, considero que su gestión estuvo por encima de lo regular. No voy a decir que haya sido extraordinaria o muy buena, pero creo ha sido buena, desde mi percepción, porque ha habido un cierto orden, sobre todo, en el manejo de los proyectos de ley. Eso lo veo positivo, porque nosotros buscamos sacar leyes a favor de los sectores a los cuáles representamos. Esto no lo veíamos en las gestiones anteriores, en las que había mayor hegemonía e imposición de la Mesa Directiva, lo que ahora no lo percibimos. Sentimos que sí se nos han abierto los espacios, por estas razones la consideraría como una buena gestión.

-¿Pero no le preocupa que Soto lleve casi cerca de 18 meses en cura de silencio y no haya brindado declaraciones a la prensa?

Bueno, ese es un tema personal de su gestión y sí pues, no es bueno que un funcionario no esté en contacto con la población, con la ciudadanía. La única forma de transmitir los mensajes es a través de los medios de comunicación, porque normalmente el ejercicio comunicativo e institucional, a través de notas de prensa y redes sociales, no tienen el impacto que podría tenerse a través de los medios de comunicación. La gente no se entera qué cosas buenas está haciendo el Parlamento, por lo que esa parte está mal, que no declare a la prensa.

-Entonces, ¿sí encuentra algo negativo en su gestión?

Es un aspecto negativo, porque está perdiendo la oportunidad de transmitir las cosas positivas que estamos haciendo. Eso también nos restringe como congresistas tener un vocero oficial en el Parlamento que, en este caso, es el propio presidente del Congreso y, más bien, sentimos que hay una presión de la prensa por temas supuestamente negativos, de su silencio, pero no se hace un rebote de las cosas buenas que estamos haciendo como congresistas.

-Desde APP han manifestado su interés de postular a la reelección en la presidencia del Congreso, ¿qué le parece eso?

Bueno, en democracia debe practicarse siempre la alternancia y en caso la bancada de APP se ratifique de nuevo en dicho cargo, no se estaría cumpliendo con esa característica. Yo no los respaldaría, pero como saben todos aquí deciden las mayorías. No sabemos qué puede pasar.

-Incluso, los congresistas Eduardo Salhuana y Lady Camones ya figuran como precandidatos…

Quizá Lady Camones quiere sacarse el clavo de su gestión, que apenas estaba empezando y se le cayó, pero respecto al congresista Salhuana, debe ser parte de su propósito legítimo de llegar a la presidencia del Congreso después de haber tenido dos experiencias como legislador y una en el Ejecutivo. Nosotros no estamos evaluando en este momento a candidatos en nuestro grupo, mucho menos lo estamos haciendo en otras bancadas. Todavía no.

-Luis Aragón también anunció su precandidatura y dijo que ya ha tenido contacto con cuatro bancadas, ¿buscarán dialogar con Acción Popular?

No estamos buscando diálogos en este momento, salvo que ellos nos busquen. El legislador Aragón está en su legítimo derecho de intentar llegar a la presidencia del Congreso. El que la sigue, la consigue, de repente esa es su consigna. Esperemos, pero por ahora sería prematuro anticiparse.

Para Flavio Cruz, la gestión de Alejandro Soto al frente de la presidencia del Congreso "estuvo por encima de lo regular".

Fuerza Popular y la alianza con el Bloque Democrático

-¿Como evalúa hasta ahora la alianza que suscribió Perú Libre con Fuerza Popular y el Bloque Democrático en la Mesa Directiva?

Bueno, me ratifico en que fue una decisión arriesgada a partir de una postura adoptada tanto del partido como de la bancada en una asamblea, la cual respeté porque soy un militante orgánico. En ese momento, yo era vocero y estábamos haciendo un trabajo para aglutinar el sector izquierda con el centro, pero lamentablemente no se dio. Debo confesar que no teníamos los votos suficientes y, por lo tanto, no podríamos garantizar una victoria. Por eso es que el partido, en último momento, analizó la correlación de las fuerzas internas en el Parlamento y optamos por un criterio mas partidarista. Si bien tenemos avances importantes, hasta ahora, casi un año después, es tiempo insuficiente como para saber si nos fue bien en la gobernanza del Congreso. Puede ser que nos haya generado un desgaste, sobre todo, en la percepción ciudadana.

-¿Cree que este acuerdo con Fuerza Popular les ha generado un desgaste?

A nivel de bancada, no. Es más, nos sentimos más empoderamos a raíz de que tenemos una vicepresidencia en el Congreso, pero quizá una ciudadanía antifujimorista no lo entienda así. Hay una ciudadanía que entiende que las cosas son así en política, que hay que conversar, dialogar, que unos y otros se necesitan para buscar consensos, pero hay otro sector que no acepta eso. Ese sector es el antifujimorista, que no aceptó nunca esta composición de la Mesa Directiva con el Bloque Democrático.

-Entonces, ¿en la bancada se sienten cómodos con el fujimorismo?

La presencia de Perú Libre en la Mesa Directiva nos ha dado un empoderamiento, porque, repito, para mi era una postura arriesgada. Hay cosas favorables de estar ahí, pero la desventaja está en que quizá no tenemos, en este momento, una lectura clara de la percepción ciudadana, cosa que se podría verse a través de las encuestas. Nunca se hizo.

-Pero evaluando todos estos meses que pasaron, ¿el acuerdo con FP fue positivo o no?

Fue positivo desde el punto de vista institucional, porque creo que la gobernanza en el Congreso no puede ser exclusividad de nadie ni de un grupo únicamente, sino que todos los sectores tenemos el derecho y el deber de ser parte de la gobernanza del Parlamento. Quizá la parte negativa, pero no confirmada, es que un sector de la ciudadanía antifujimorista no haya aceptado esta fusión en la mesa.

-¿Se va a continuar el acuerdo con Fuerza Popular de cara la próxima elección de la Mesa Directiva?

A diferencia del año pasado en la que tocamos el tema con mucha anticipación y lo estábamos viendo, incluso, a nivel de medios de comunicación, este año todavía no estamos en esa situación (escenario), menos tenemos priorizados el tema. La semana pasada nos reunimos, en la noche, entre la bancada y el partido y no llegamos a ese momento, a ese tema. Digamos que, en nuestra agenda, eso está en sección otros.

-O sea, ¿para Perú Libre en este momento no es prioridad continuar el acuerdo con FP?

Sí. No es prioridad en este momento seguir el acuerdo con Fuerza Popular en la Mesa Directiva. Todavía no hemos entrado al abordaje de ese tema.

-Pero, ¿cuál es el sentir actual de su bancada respecto a este tema?

Teníamos posiciones encontradas en su momento. Recordará que, a raíz de eso, renunció el congresista Jaime Quito y otros más. Yo lo consideraba como un riesgo, pero, en política y en cualquier aspecto de la vida uno está para tomar riesgos y uno asume su responsabilidad si a raíz de eso avanzamos o quizá retrocedemos. Es cuestión de tiempo nada más. En ese sentido, considero que hubo algunas situaciones internas en su momento. Por ahora, en la bancada no percibo eso, debe ser por lo mismo que aún no entramos a ese tema.

-¿En su bancada ya hay un precandidato a la Mesa Directiva?

Para ser sincero, no. Tanto será que nuestras agendas son intensas que este tema aún no pasa por nuestra mente. No hay nadie que se haya sincerado o haya dicho que quiere postular.

-¿Han conversado con legisladores de otras bancadas con miras a la próxima Mesa Directiva?

No hemos tenido conversaciones de ese tipo. Hasta ahora no, salvo que la vocera no nos haya informado.

-¿Cuándo tomarán una decisión final respecto a si continuarán el acuerdo con FP o si formarán otra lista?

Esta semana es de representación y no tendremos reunión de bancada, será a nuestro retorno. Sería oportuno que se agendara ese tema; sin embargo, la decisión no se tomará solo a nivel de bancada, sino que se realizará una asamblea en conjunto con el CEN, tal como ocurrió el año pasado. Eso se debería realizar antes de la quincena de julio.

-Hasta ahora las bancadas de izquierda y el centro, en un solo bloque, no han logrado hacerse totalmente con la Mesa Directiva y han perdido ante la derecha, ¿ya deben ceder en sus aspiraciones?

Ese fue el propósito el año pasado, a sabiendas de que no teníamos los votos. Aún así es bueno que podamos organizarnos y unirnos, porque de hecho que hay líneas de coincidencia con ellos, pero creo que en el actual Congreso, viendo la correlación de fuerzas, no tendríamos los votos suficientes. Necesitaríamos de un sector más a fin a nosotros, que serían los que se hacen llamar centro. Quizás con ellos, al otro extremo ya no creo que vayamos.

-Entonces, ¿ve poco probable que en este Congreso se forme una Mesa Directiva solo de izquierda?

Bueno, estamos en política y nada está dicho, podría darse cualquier situación, pero, como van las cosas, hasta hoy no veo esa posibilidad de que solo la izquierda llegue a la mesa.

Flavio Cruz indicó que en este momento no es prioridad seguir el acuerdo con Fuerza Popular en la Mesa Directiva. (Imagen referencial/Archivo/Tomado de la cuenta en X de Keiko Fujimori)

Proyectos de ley, la JNJ y la Asamblea Constituyente

-¿En PL no se arrepienten de haber impulsado la ley que exonera de responsabilidad penal a los partidos ante tanta controversia que ha originado?

No. Ahí yo tengo una respuesta contundente: las responsabilidades penales son personalísimas. Yo no sé en qué sistema jurídico en el mundo se permite que las personas jurídicas tengan responsabilidad. Las personas naturales son las que tienen responsabilidad, son las que piensan, sienten y actúan. Entonces, cometen delitos, ya sea por acción u omisión, pero no una persona jurídica. Eso es algo fantasioso. Por eso es que el Congreso ha hecho bien en rectificar ese tema.

-Pero desde la Fiscalía y Procuraduría han cuestionado la norma y han advertido que ustedes han incurrido en un conflicto de interés porque, con esta ley, están beneficiado a su propio partido político...

No necesariamente. Perú Libre es un partido nuevo y apenas tiene 15 años en política. Nosotros estamos siendo perseguidos y no hemos hecho nada irregular. Vladimir Cerrón ha señalado claro que este es un partido para el pueblo, para la clase popular y, por lo tanto, no vamos a entrar a las prácticas que pueden haber hecho otros partidos en años anteriores.

-¿Apoyan la eliminación de la JNJ para crear la Escuela Nacional de la Magistratura?

Estamos en un proceso de debate. Para nosotros no tiene mucho trascendido, porque se llame JNJ, se llame Escuela Nacional de la Magistratura, etc., es simplemente cambiar de ‘patrón’, cambiar de verdugo a otro verdugo. Por otro lado, los integrantes de la JNJ han hecho mérito para desprestigiarse a sí mismo por una persona (Inés Tello), lo que los llevó a una crisis. El Congreso no podía estar indiferente ante tanta problemática y asumimos el problema.

-¿Qué es lo que les preocupa de esta propuesta?

Si bien estamos de acuerdo con que haya una reforma, también tenemos una mirada crítica a la decisión de que sea el Senado el que elija y remueva a los titulares de la ONPE y Reniec. Me parece que eso sería una exceso.

-¿En PL ya dieron marcha atrás respecto a la propuesta de convocar a una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución o insistirán con ello?

Sí. Para nosotros la Asamblea Constituyente es un tema irrenunciable, está en el ideario, en el programa y seguimos trabajando en ese tema. Somos conscientes de que no tenemos una correlación de fuerzas favorables al interior del Parlamento por el momento, pero no nos vamos a rendir. Las encuestas han informado que más del 35% quiere el cambio de Constitución, por lo tanto, eso es un bolsón que no se puede subestimar. Es un bolsón muy fuerte, que considera que el cambio de la Constitución ayudaría a formar un nuevo contrato en el país, ante los problemas que tenemos.

-¿Pero de qué forma piensan aprobarlo si, en este momento, no hay los votos necesarios en el Parlamento?

Ahorita no hay los votos, pero eso no significa que renunciemos. La propuesta está latente, está viva con nosotros. Siempre insistiremos, porque nosotros no vemos tan lejano el tema de la Asamblea Constituyente. Vamos a seguir en esa lucha.