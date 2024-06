A inicios de esta semana, el congresista de Acción Popular (AP), Luis Aragón, en entrevista con Gestión, no solo ratificó su precandidatura a la presidencia del Parlamento y que ya ha hablado con integrantes de cuatro bancadas, sino también criticó la gestión de Alejandro Soto, al señalar que este no gobierna en el Legislativo, sino César Acuña.

En esta segunda parte de la entrevista, se pronuncia por la situación de la presidenta Dina Boluarte por el caso Rolex y se muestra a favor de hacer algunos ajustes en el Gabinete Ministerial. También hace un mea culpa por la crisis que vivió su bancada a raíz del caso ‘Los Niños’ y la renuncia de hasta ocho legisladores.

-¿Cómo califica la relación actual entre el Congreso y el Ejecutivo?

Bueno, es una relación de aparente armonía, de complacencia y yo creo que el Congreso tiene que ser más reacio y duro.

-¿En qué sentido?

En que nosotros debemos ser una oposición constructiva al Gobierno. No vamos a buscar la desestabilización del régimen, de ninguna manera, pero también no podemos renunciar a hacer nuestro control político, de hacer interpelaciones y censurar cuando exista una causal justa y aparente. Tiene que haber una Mesa Directiva de oposición constructiva al Gobierno, no de complacencia.

-Para usted, ¿la Mesa Directiva que lidera Alejandro Soto es complaciente con el Ejecutivo?

Sí, en muchos aspectos y eso no es bueno. Siempre tiene que haber un contrapeso de poderes.

-Entonces, ¿cuál es la postura que debe asumir el Parlamento frente al Gobierno de Dina Boluarte?

Reitero que no se trata de ir de frente a vacar a la presidenta o censurar a todo un Gabinete Ministerial, no. Si existe una causa grave o justificada obviamente que no renunciaremos a ello, pero, a priori, esa no es la idea. Tampoco debemos tener malas relaciones con el Ejecutivo, de ninguna manera, pero sí de debemos tener una Mesa Directiva que se haga respetar y que ejerza el control político al Gobierno.

-Hace unas semanas, la presidenta invocó a un pacto por la gobernabilidad y la democracia, ¿desde AP apoyarían el pedido?

Sí estamos a favor, pero con algunas condiciones. Se tiene que firmar un acuerdo o pacto por la democracia, pero, primero, la presidenta tiene que aclarar los temas vinculados a una posible corrupción. Entonces, creo que todos tenemos que renunciar a ciertas cosas y firmaremos ese pacto en caso se dé.

-Al igual que el presidente del Congreso, Boluarte lleva más de 60 días sin declarar a la prensa, ¿qué sensación le deja eso?

Eso está mal. Creo que ella siempre tiene que declarar y no tener temor ni miedo a los medios de comunicación, que le hacen preguntas incómodas. La presidenta debería salir a aclarar y despejar las dudas que tiene más del 90% de la población. Eso no está bien y debe de corregirlo.

-¿Cree que esa postura ha ocasionado que la mandataria tenga un bajo respaldo popular en las encuestas?

Nosotros hacemos una invocación a la presidenta para que tenga una política de puertas abiertas a la población, a los gremios, sindicatos del sector empresarial y civil. Muchos dicen que es demasiado tarde, que debió hacerlo antes porque ahora ya no tiene aceptación popular, pero aún así tiene que establecer los mecanismos respectivos porque, finalmente, es la presidenta y tiene que declarar.

-Para dar a conocer las actividades de Boluarte y responder algunas inquietudes de la prensa, el Ejecutivo ha designado a Fredy Hinojosa como vocero presidencial, ¿le parece adecuado?

No me parece adecuado, porque la presidenta Dina Boluarte no necesita de un vocero y tiene que dar la cara a la población. Y, en todo caso, si existe un vocero del Gobierno, ese es el premier (Gustavo Adrianzén), pero no debe haber un tercero.

Para Luis Aragón, la presidenta no ha dicho toda la verdad respecto al caso Rolex; sin embargo, consideró que aún no hay elementos como para vacarla en el cargo.

Dina Boluarte, el caso Rolex y los cambios en el Gabinete Ministerial

-Respecto al caso Rolex, ¿usted cree que la presidenta no ha dicho toda la verdad?

Bueno, creo que no y debería dar las explicaciones del caso. Tiene que ser así, pero son situaciones lamentables en las que ella está involucrada, que pudieron evitarse tranquilamente. No sé si ha sido falta de asesoría o de experiencia, pero, la verdad, es que si existen actos de corrupción, estos deben de ser sancionados en su momento. Y si no existen, obviamente le asiste la presunción de inocencia.

-Con todo lo que se conoce hasta ahora del caso Rolex, ¿se justifica la vacancia de la mandataria?

El tema de la vacancia está presente, está ahí; sin embargo, nosotros queremos algunas pruebas objetivas y evidencias mayores para ese tema. Por el momento, hay presunciones e informes periodísticos que la involucran, pero necesitamos mínimamente algunas actuaciones a nivel de la Fiscalía.

-Precisamente, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional en contra de Boluarte por el caso Rolex, pero el artículo 117 de la Constitución la protege e impide que pueda ser acusada en estos momentos…

De acuerdo con la Carta Magna, la presidenta puede ser investigada, más no acusada. Creo que eso es un contrasentido y debería modificarse. Quizá debería sacarse una reforma constitucional, porque no tiene mucho sentido que después de dejar la Presidencia recién se le pueda acusar. Es un contrasentido, pero lamentablemente así está estipulado en la Constitución.

-A su juicio, ¿qué cambios deberían hacerse en el Gabinete Ministerial?

Creo que sí deberían hacerse cambios en el gabinete. Bueno, primero me genera dudas la actuación del ministro del Interior (Juan José Santiváñez), ya que no ha dado plazos y si bien no tiene muchas semanas en el cargo, si se pudiera designar a un ministro mucho más efectivo y que conozca el sector no estaría nada mal. Creo que también ha habido problemas en Transportes y Comunicaciones, por lo que el ministro Raúl Pérez Reyes ya cumplió su ciclo.

-El Gobierno ha presentado un pedido de facultades para legislar en materia económica, ¿AP apoyará el pedido?

Sí estoy a favor de que se otorguen las facultades al Ejecutivo; sin embargo, no podemos dar una opinión general porque aún no hemos hecho el análisis exhaustivo respectivo. Todavía no lo hemos hecho porque dentro del paquete de facultades hay muchos temas específicos y otros en los que hay reparos, como en economía y ecología. Hay que revisarlos a mayor detalle.

Acción Popular, los problemas en su bancada y las nuevas incorporaciones

-AP sufrió una crisis a raíz del caso ‘Los Niños’ y la renuncia de hasta ocho legisladores, entre otras cosas más. ¿cuál es el mea culpa que hace a nombre de la bancada?

Hay ocho congresistas que renunciaron a la bancada, pero no al partido. Entonces, siguen siendo integrantes de AP e, incluso, algunos quieren volver a la bancada. Bueno, los problemas han existido y no lo niego, pero esto se debió a que no existía una dirigencia oficial reconocida en el partido. Ahora, desde hace unos meses ya la tenemos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Sí han existido problemas graves y serios en la bancada, eso no se puede negar; sin embargo, estamos haciendo votos para que esto mejore.

-La dirigencia del partido en muchas oportunidades criticó el papel que ustedes realizaban en el Parlamento...

Esperamos que la relación entre la dirigencia actual y la bancada sea mucho mejor, sea mucho más transparente y no hay ningún problema en que algunos casos sean sancionados con pruebas. No se puede blindar absolutamente a nadie.

LEA TAMBIÉN: Raúl Doroteo acusa un complot en su contra y niega haber recortado el sueldo a trabajadora

Para Luis Aragón, los problemas internos en la bancada de Acción Popular ocurrieron porque el partido no tenía una dirigencia reconocida ante el JNE . Foto: PCM

-Recientemente el partido expulsó a Darwin Espinoza de sus filas, ¿respalda dicha decisión?

Mire, no conozco al detalle los argumentos por los cuáles ha sido expulsado. Entiendo que es una decisión del partido y hay que respetar las decisiones que tome el Tribunal Nacional de Disciplina.

-Sin embargo, el vocero alterno de su bancada, Jorge Flores Ancachi, también tiene varias denuncias y cuestionamientos en su contra...

Bueno, sí tiene denuncias, pero tienen que ser investigadas con total transparencia y celeridad en el Ministerio Público. Entonces, si en algún momento su caso tiene que ser sancionado en el mismo Congreso, que así sea. No se puede blindar a nadie. Entiendo que hay una sanción en la comisión de Ética y luego tiene que ir al Pleno, ahí se verá.

-Ilich López ha pedido su reincorporación a la bancada, ¿buscarán hablar con los demás disidentes, como Maricarmen Alva y Karol Paredes?

En realidad ya se conversó ese tema con los renunciantes y hay algunos que, seguramente, presentarán sus cartas de retorno. Bueno, se evaluará y si tienen que regresar algunos o la mayoría, en buena hora. Las conversaciones siempre están, ojo que la relación no es mala con estos legisladores, es bien cordial.

-Usted apoya que el legislador Luis Cordero Jon Tay se haya incorporado a su bancada?

Él (Luis Cordero Jon Tay) en realidad renunció voluntariamente a Fuerza Popular antes de que sea expulsado, pero en su momento yo dije que no me parecía correcta su incorporación. No estuve de acuerdo con su ingreso, pero se tomó esa decisión por mayoría dentro de la bancada.