La comisión de Ética del Congreso realizó una audiencia en la que se escuchó los alegatos del legislador de Acción Popular (AP), Raúl Doroteo, quien es investigado por presuntamente haber recortado el sueldo a una de sus trabajadoras de su despacho.

Durante su intervención, el legislador calificó de “maliciosa” y “malintencionada” la denuncia que hizo el programa “Beto a Saber” en su contra e insistió en que nunca le pidió a su extrabajadora, María Morales Gutiérrez, que le entregue la mitad de su sueldo.

“Respecto a que yo presuntamente le pedí que me entregue el 50% de sueldo, es falso, porque nunca lo he solicitado. Ella misma ha indicado que esa acción fue a través de una tercera persona. Esa tercera persona es de la tercera edad y ya hizo todos sus descargos, respondió categóricamente y ya la denunció ante el Poder Judicial”, indicó.

El legislador añadió que también ha denunciado a su excolaboradora en la vía penal por el delito de calumnia.

“Todo esto ha sido un complot (en mi contra) que ya se descubrirá pronto”, enfatizó.

También recordó que sus otros extrabajadores acudieron a la comisión de Ética para prestar su declaración y todos negaron haber sido testigos de algún acto indebido.

Admite que visitó casa de su extrabajadora, pero dice que no pidió nada

Respecto al testimonio que dio Morales a la Fiscalía en la que denunció que el propio legislador acudió a su casa, en Pisco, para exigirle que le haga el pago por la tarjeta de Navidad entregada a los trabajadores del Parlamento, este reconoció que visitó el domicilio de su extrabajadora; sin embargo, negó que le haya solicitado algún pago de dinero.

“Ella no estaba sola, estaba con su mamá, a quien conozco. Fui porque ella estaba faltando (a trabajar), en ningún momento le he cursado una sola palabra. No le he pedido ni le he solicitado nada, solo le reclamé por su inasistencia al centro de trabajo”, acotó.

En la sesión, Doroteo fue asistido por su abogado, el exministro de Trabajo durante el gobierno de Pedro Castillo, Alejandro Salas.

Tras esta audiencia, el congresista ponente de esta investigación deberá redactar su informe final con las conclusiones del caso y una eventual recomendación de sanción en contra del parlamentario.

