El exministro de Cultura y Trabajo, Alejandro Salas, calificó de “correcta” la decisión del Congreso de aprobar denunciar constitucionalmente al expresidente Pedro Castillo por la presunta comisión de delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias agravado y colusión.

En RPP señaló que todos los ciudadanos, más allá de que sea un expresidente, tienen la obligación de responder a la justicia que no se encuentre “politizada”.

“Vale decir que el Ministerio Público lo que ha imputado va a tener que probarlo y por supuesto el expresidente de la República va a tener que demostrar, como él lo manifestaba, la inocencia sobre los hechos que le imputaban. Esto en realidad lo va decidir un proceso que finalmente tiene que llevarse con una justicia que sea absolutamente objetiva”, expresó.

El exministro señaló no sentirse involucrado en la denuncia constitucional contra Pedro Castillo, ya que siempre defendió la democracia y no se vinculó con personas que “hoy día son materia de acusaciones fiscales”.

“Siempre lo he considerado, que la debacle del expresidente se da en sus primeros seis meses de gobierno, en los cuales yo no era parte de ese gobierno, yo he venido a ser parte del gobierno a partir de febrero del 2022 donde se le acercaron personas que lamentablemente en vez de ver el desarrollo del país y la oportunidad de poder desarrollar el país se inmiscuyeron en situaciones que hoy día son materia de investigación y acusaciones fiscales y que tienen que responder a la justicia”, afirmó.

Pedro Castillo “cometió un error”

Para Alejandro Salas el expresidente Pedro Castillo cometió un error al “decidir de manera inconsulta” leer un “mensaje nefasto” de intento de golpe de Estado en diciembre del 2022.

“Él cometió un error y seguramente considero lo debe estar lamentando, fue una decisión propia de él, quienes pudieron o no pudieron ayudarlo en esto tendrán también que responder, eso es parte de las investigaciones. Pero la sensación es de desazón (..) sentí una gran decepción y seguramente habrá un momento en que se lo manifestaré”, anotó.

