Otro congresista más se une a la lista de denunciados por presuntamente recortar el sueldo a uno de sus trabajadores. Se trata del legislador de Acción Popular (AP), Raúl Doroteo, quien también es investigado por la Fiscalía en el marco del caso ‘Los Niños’.

El programa ‘Beto a Saber’ publicó la denuncia que hizo María Morales Gutiérrez, trabajadora del despacho de Doroteo quien tuvo que darle la mitad de sueldo a su jefe.

Morales se desempeña en el cargo de asesora técnica y tiene un sueldo de S/ 7,106. Para comprobar su denuncia, presentó conversaciones de WhatsApp que tuvo con el legislador.

En uno de los chats, la trabajadora del Congreso, quien presenta problemas de salud, le dice a Doroteo que ya no le alcanza para darle el 50% de su sueldo “como normalmente lo hacía”.

“Por favor, vea la manera de reducirme el porcentaje al 25% a partir de enero (...) esa decisión la he tomado después de haber conversado con mis padres, después de la visita de usted, y la verdad me siento mal por mi estado”, señala Morales en una de las conversaciones.

Audio delata al congresista

En respuesta, Doroteo solo atinó a bloquear a su trabajadora en el aplicativo, según informó dicho programa.

En una conversación posterior con otro trabajador llamado Martín, el congresista de AP le pide que le solucione el tema de su trabajadora.

“Martín, me solucionas eso, por si acaso Morales no me ha dado nada, no ha colaborado. A mí me llega al pepino, me solucionas eso”, se le oye exigir a Doroteo.

