Un trabajador de la congresista María Cordero (No Agrupados) denunció que la parlamentaria obligó a los empleados de su despacho a que le compraran una joya.

Rafael Cabrejos, de 54 años y economista de profesión, que denunció meses atrás que le entregaba la mitad de su sueldo a la legisladora a través de Braden Paredes, entonces funcionario del Congreso, esta vea dio a conocer esta nueva arista en Punto Final.

“Siempre me extorsionaba con que si no vas, si no haces algo, te voy a despedir”, aseveró.

“Tú haces una respuesta, un grito no más, alzas la voz, sales inmediatamente. No haces eso sigues, terminas hasta que yo termine, 4 años más. Tú te portas mal, sales al día siguiente, así que muérdete la lengua y tienes los 4 años seguidos para que trabajes”, dice la congresista en un audio.

Según el denunciante, María Cordero exigió joyas como regalo a sus trabajadores. “Ella pedía regalo, iba a una joyería, decía: ‘Eso me gusta’”, indicó.

El pasado 21 de abril del 2022, según Cabrejos, acudió con la congresista a una joyería en el local del Centro Cívico y compró un juego por más de mil soles. “Nos obligó a los trabajadores a pagarlo entre todos”, acotó.

Además, los pedidos de la parlamentaria iban más allá de la mitad del salario y siempre venían acompañados de amenazas. “Cuando había viaje de representación entre todos pagábamos sus gastos para que ella no gaste nada. El sobrante, que había que devolver al Congreso, ella lo pedía”, narró.

Cabe indicar que Braden Paredes admitió ante el Congreso de la República haber actuado por propuesta de la propia María Cordero y fue despedido.

