La situación del congresista de Acción Popular, Jorge Flores Ancachi, quien fue denunciado por presuntamente recortar el sueldo a sus trabajadores, se agrava.

La Fiscalía de la Nación, a través del área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó ante el Congreso una denuncia constitucional en su contra por el presunto delito de concusión, en grado de tentativa.

“Los hechos están referidos a que dicho parlamentario habría abusado de su cargo para obligar a los trabajadores de su despacho congresal y de la Comisión de Energía y Minas, que presidió durante el periodo 2022-2023, a fin de que le entreguen sumas de dinero procedentes de sus haberes”, informó el Ministerio Público en sus redes sociales.

Como se recuerda, la Fiscalía inició las diligencias preliminares en su contra el pasado 12 de julio del 2023 por 60 días, tras conocerse la denuncia propalada por Cuarto Poder. Entre setiembre y noviembre de ese año se amplió el proceso por 90 días y en diciembre el caso fue declarado “complejo”.

El pasado 4 de abril, el Poder Judicial ordenó al Ministerio Público a concluir con la investigación contra Flores y determine si procede a la etapa preparatoria, o si se archiva.

“La investigación tomó 8 meses y 16 días, plazo que resulta razonable para esta investigación, pues se trata de un alto funcionario (congresista de la República) y actos de investigación (pericia fonética) que resulta técnica y necesaria. En ese sentido, debe declararse fundada la solicitud de control de plazo de la defensa, al haberse superado el plazo legalmente fijado”, resolvió en aquella oportunidad el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley.

La denuncia contra Jorge Flores

Cuarto Poder reveló en julio del año pasado una conversación de Flores Ancachi, en la que se pone al descubierto que el legislador también pretendía aplicar el recorte del 10% del sueldo y el 50% de los bonos de sus trabajadores.

“Con ustedes había quedado bien claro, de que ustedes nos iban a apoyar, no, con el 10%. (...) y con los bonos al 50.pero no veo esa voluntad, no, o sea, no veo que lo hagan, digamos, con ese mismo cariño”, se le escucha decir al legislador.

De acuerdo al reportaje, el audio se grabó el 12 de enero de 2023, tres días antes, le habían quemado su casa en Puno durante la ola de protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.

En el discurso, Flores asegura que él ha sido generoso y les señala que no solo ha dado empleo a los asesores de su despacho sino también al equipo de asesores y secretario técnico de la Comisión de Energía y Minas que él preside. Dice, en el audio, que le ofrecieron cupos para contratar a terceros en esos puestos, pero que prefirió a los presentes, su gente de confianza, gente que ahora pone mala cara cuando se le pide parte del sueldo.

