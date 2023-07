El congresista de Acción Popular (AP), Jorge Flores Ancachi, volvió a negar que haya recortado el sueldo a los trabajadores de su despacho, tal como se señaló en unos audios difundidos por Cuarto Poder.

En diálogo con Canal N, reiteró que dichas grabaciones habrían sido sacadas de contexto y que no existen pruebas de que haya cometido ese delito que se le imputa.

LEA TAMBIÉN: Congresista Jorge Flores queda en libertad tras levantarse su condición de reo contumaz

“No (recorté el sueldo a ningún trabajador), a nadie. (Se dio) en un momento inestable emocionalmente (…) lo sacan de contexto. He podido manifestar muchísimas cosas, pero tiene que ser probado. Nunca lo hice”, indicó tras precisar que no sospecha de nadie de la filtración de sus conversaciones.

El acciopopulista insistió en que los audios fueron editados y recordó que, a través de cartas notariales, solicitó a Cuarto Poder el material completo de la reunión que mantuvo con sus asesores el pasado 12 de enero. Según dijo, toda la conversación duró más de 45 minutos.

“Quiero que analicen mi voz, no es la misma con la que estoy en estos momentos. Mi voz está entrecortada, pausada”, apuntó.

LEA TAMBIÉN: Bases de Acción Popular piden la expulsión de Jorge Flores del partido tras denuncia en su contra

Como se recuerda, dicho dominical reveló una conversación de Flores Ancachi que pone al descubierto que también pretendía aplicar el recorte del 10% del sueldo y el 50% de los bonos de sus trabajadores.

“Con ustedes había quedado bien claro, de que ustedes nos iban a apoyar, no, con el 10%. (...) y con los bonos al 50%, pero no veo esa voluntad, no, o sea, no veo que lo hagan, digamos, con ese mismo cariño”, se le escucha decir al legislador.

Fueron chismes de pasillos del Congreso

Respecto al contenido de los audios, el legislador indicó que en realidad lo que solicitó es un “apoyo psicológico y moral” debido a que tres días antes manifestantes habían quemado su vivienda en Puno.

LEA TAMBIÉN: Comisión de Ética promoverá denuncia de oficio contra Flores Ancachi

“Es una reunión en equipo en donde se llama a la reflexión, a que sigan trabajando con más ahínco”, subrayó.

Respecto a los legisladores José Cueto, Jorge Montoya y Roberto Chiabra, a quienes involucró en los audios, Flores Ancachi reconoció su culpabilidad en “replicar chismes de los pasillos del Congreso” y que nunca trató de relacionarlos con un recorte de sueldo.

“Nunca hubo propuesta. Simplemente fue un chisme sacado de contexto. Por ejemplo, hay una pugna dentro de los colegas de diferentes bancadas por querer asumir una comisión. Que se verifique las reuniones que tuve previo a asumir la comisión de Energía y Minas. No he tenido nada con ningún empresario”, acotó.

LEA TAMBIÉN: Jorge Flores pide disculpas a Maricarmen Alva por involucrarla en denuncia en su contra

En ese sentido, pidió disculpas a los tres legisladores en caso se hayan sentido ofendidos con sus declaraciones.

“Aprovecho para dar unas disculpas públicas por haber aludido a mis colegas. No me consta y en ningún momento yo afirmo que esto sea así. Tal vez (sea) un chisme que escuché por los pasillos del Congreso”, remarcó.

LEA TAMBIÉN: José Cueto presentará denuncia penal por difamación en contra de Jorge Flores

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.