Un nuevo congresista se encuentra en el ojo de la tormenta por presuntamente haber recortado el sueldo a sus trabajadores.

Ayer Cuarto Poder reveló una conversación del congresista de Acción Popular (AP), Jorge Flores Ancachi, que pondría al descubierto que el legislador también pretendía aplicar el recorte del 10% del sueldo y el 50% de los bonos a sus trabajadores.

“Con ustedes había quedado bien claro, de que ustedes nos iban a apoyar, no, con el 10%. (...) y con los bonos al 50%, pero no veo esa voluntad, no, o sea, no veo que lo hagan, digamos, con ese mismo cariño”, se le escucha decir al legislador a su interlocutor.

De acuerdo al reportaje, el audio se grabó el pasado 12 de enero. Cabe recordar que tres días antes le habían quemado su casa en Puno durante la ola de protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.

LEA TAMBIÉN: Procuraduría pide investigar a Flores por presunto recorte de sueldo a sus trabajadores

En el discurso, Flores asegura que él ha sido generoso y señala que no solo ha dado empleo a los asesores de su despacho, sino también al equipo de asesores y el secretario técnico de la comisión de Energía y Minas que preside. Añade en el audio que le ofrecieron cupos para contratar a terceros en esos puestos, pero que prefirió a los presentes, su gente de confianza; sin embargo, cuestionó que ahora estas personas “ponen mala cara cuando se le pide parte del sueldo”.

Al respecto, las bases de AP emitieron un comunicado en el que expresaron su profundo rechazo y repudio a las acciones que habría emprendido el parlamentario.

“Este acto constituye un claro atropello a los derechos fundamentales de los trabajadores y es totalmente inaceptable dentro de los principios y valores de nuestro histórico partido”, se lee en el texto, al que accedió Canal N.

LEA TAMBIÉN: Maricarmen Alva denunciará ante la Comisión de Ética a Jorge Flores Ancachi

También se precisa que AP ha sido un baluarte en la lucha por la justicia social, defensa de los derechos laborales y promoción de la equidad, solidaridad y respeto por los trabajadores en el país, por lo que recalcaron que no permitirán que acciones contrarias a nuestros principios manchen la reputación del partido y socaven la confianza ciudadana.

“El recorte salarial del congresista (Jorge) Flores Ancachi es una clara traición a nuestros ideales, por lo que exigimos su inmediata expulsión”, se aprecia en el escrito.

Finalmente, las bases de la ‘lampa’ llamaron a la unidad y solidaridad de todos los militantes y simpatizantes de la agrupación en estos momentos difíciles.

“Como militantes, debemos dar ejemplo y exigir responsabilidad y transparencia a nuestros representantes, reiterando nuestro compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores y el rechazo categórico a cualquier acto que atente contra su dignidad”, finaliza el comunicado.

